Volley. Vp Canniccia difende bene la vetta. E l’Upc sbrana i Lupi di Santa Croce

Serie B. Nel girone F maschile, a cinque giornate dal termine della stagione regolare l’Upc Sdh prova a blindare il quinto posto. I biancoblù, che stanno tenendo una media da prima della classe, hanno asfaltato pure I Lupi Santa Croce: al PalaCamaiore è finita 3-0 (25-23, 26-24, 25-22) e la forbice sul sesto posto sale a 4 punti.

Classifica: Comcavi 53, Toscanagarden 51, Invicta Grosseto 45, Ecosantagata 42, Upc Sdh 38, Lupi Santa Croce 34, Jumboffice 34, Lupi Pontedera 34, Anguillara 32, Italchimici 30, Prato 22, Tomei Livorno 22, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2. Non si ferma più il Vp Canniccia. La matricola che sta facendo impazzire i propri tifosi ha vinto lo scontro diretto al vertice contro lo Ius Arezzo, che per larghi tratti della stagione ha guardato tutti dall’alto in basso: al PalaGreco, le seravezzine hanno chiuso 3-1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-22) difendendo con successo la vetta.

Classifica: Vp Canniccia 48, Ariete Prato 47, Ius Arezzo 42, Rinascita 41, Interclays 38, Omac Active 35, Wimore 34, Magione 34, Trestina 26, Marsciano 24, Calenzano 22, Fenice 19, Scandicci 17, Fossato 14.

Serie C. Bella vittoria per l’Oasi contro Donoratico: 3-0 (25-20, 25-21, 25-18).

Classifica: Porcari 49, Casciavola 37, Livorno 37, Delfinopescia 34, Cecina 30, Oasi 27, Follonica 24, Cascina 24, Donoratico 18, R. Massa 11, Peccioli 9.

Serie D. Vincono Jenco (1-3 a Rosignano: 18-25, 25-13, 9-25, 20-25) e Camaiore contro la capolista Grosseto (3-2: 15-25, 25-20, 23-25, 25-13, 22-20); perde l’Oasi (0-3 con Grosseto: 10-25, 19-25, 20-25).

Classifica: Migliarino 52, Lupi 50, Riotorto 49, Calci 45, Sei Rose 36, Jenco 34, Lunigiana 27, Livorno 26, Grosseto 25, Capannoli 24, Casciavola 23, Orsaro 21, Aglianese 20, Oasi 9.

Classifica: Invicta Grosseto 43, Dream Volley Migliarino 39, Rosignano 34, Cascine Empoli 32, Borgo Rosso 28, Lupi 27, Massa Carrara 19, Metodo Camaiore 16, Delfinopescia 14, Calci 6.