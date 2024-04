Volley. Vp Canniccia va in trasferta a Perugia, l’Upc Sdh impegnata a Livorno

Mancano cinque partite al termine della lunga ed emozionante corsa della regular season dei campionati nazionali di pallavolo. E il bello, come cantava Frank Sinatra, deve ancora venire.

Serie B. Nella 22ª giornata del girone F, l’Unione Pallavolo Camaiorese sempre più convincente si avvia in trasferta verso Livorno. I biancoblù di Sansonetti scenderanno in campo oggi alle 18,15 alla palestra del comando dei vigili del fuoco nella città labronica (arbitri Pulcini e Joita) per provare a dare un altro strappo in classifica. Di fronte si troveranno la terzultima della classe, quel Tomei Livorno che appena una settimana fa ha perso lo scontro diretto con Prato.

Serie B2. Quintultima e 22ª giornata anche nel girone G del campionato femminile. Il programma di giornata spedisce la capolista Vp Canniccia al palazzetto comunale di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, per affrontare l’ultima in classifica. Le biancoblù scenderanno in campo oggi alle 18 (arbitrano Garroni e Bachis) per difendere la vetta conquistata dopo una progressione magistrale. Nel 2024, le ragazze di coach Stefanini sono ancora imbattute: e di certo cercheranno di proseguire il loro cammino straordinario nel migliore dei modi. L’inseguitrice più insidiosa, Prato, scenderà in campo alle 21 a Trestina.

Serie C. Siamo arrivati alla penultima giornata nel campionato regionale di serie C (la 21ª totale): l’Oasi, tornata al successo dopo due sconfitte, scenderà in campo a Peccioli (arbitro Viviani) stasera alle 21 contro l’ultima della classe, che vanta solo due vittorie nelle 18 partite disputate fin qui.

Serie D. Nel girone C femminile, che disputa la 22ª giornata, le viareggine scenderanno in campo in contemporanea, stasera alle 21: l’Oasi giocherà al PalaParenti di Santa Croce contro i Lupi (arbitro Fanti), secondi della classe, mentre la Jenco al Piaggia ospiterà la capolista Migliarino (arbitro Fratoni). Nel girone B maschile, il Camaiore stasera alle 21 va a giocare al PalaBalestri di Rosignano Solvay (dirige Cardini).