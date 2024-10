Vp Canniccia a tutta grinta. Rimonta e prima vittoria

Serie B. Turno di riposo nella 3ª giornata del girone D per l’Unione Pallavolo Camaiorese. Classifica: La Spezia 8, Lupi Santa Croce 8, Invicta Grosseto 7, San Martino* 6, Kerakoll Sassuolo* 6, Fiorano* 4, Upc Sdh* 3, Cecina* 3, Maxitalia Jumboffice* 3, Firenze* 2, Toscanagarden 2, Pontedera 2, Scandiano** 0, Cus Genova 0, Parma 0.

* una partita in meno

Serie B1. Grinta, cuore e coraggio: con una rimonta da urlo, il Vp Canniccia ottiene la prima vittoria in serie B1. Nella 3ª giornata del girone B, le versiliesi hanno espugnato Ripalta Cremasca dopo esser state sotto di due set: 2-3 (parziali di 25-15, 25-11, 20-25, 25-27 e 12-15) e primi 3 punti. Classifica: Garlasco 8, Anderlini Modena* 6, Ripalta Cremasca 6, Ostiano 6, Rubiera 6, Valdarno 4, Crema 4, Modena* 3, Vp Canniccia* 3, Montesport 3, San Giorgio* 2, Ambra Cavallini 2, Campagnola* 1, Sassuolo* 0.

* una partita in meno

Serie C. Altra battuta d’arresto per l’Oasilido, che perde in casa in cinque set contro Quarrata (2-3: 25-21, 21-25, 22-25, 25-17 e 9-15). Classifica: McDonald’s Porcari 12, Delfinopescia 12, Livorno 9, Cascina* 8, Lunigiana 7, Follonica* 6, Montebianco 6, Aglianese 6, Migliarino 5, Quarrata 5, Oasilido 4, Casciavola* 2, San Miniato 1, Bottegone 1, Donoratico* 0.

* una partita in meno

Serie D (femminile). Doppia sconfitta per le versiliesi: il Vp Volley perde 0-3 in casa con Grosseto (24-26, 15-25, 15-25), mentre la Jenco cade 3-1 a Castelfranco (25-17, 13-25, 25-23, 25-16). Classifica: Calci 9, Tomei Livorno 9, Lupi Santa Croce 8, Riotorto 7, Castelfranco 6, Ambra Cavallini Pontedera 6, Sei Rose 6, Vp Volley 4, Invicta 3, Capannoli 3, Robur Massa 2, Jenco 0, Grosseto 0.

Serie D (maschile). Sconfitta all’esordio con Cascina per l’Upc che in casa perde 1-3 (21-25, 18-25, 25-23, 16-25 i parziali). Classifica: Borgo Rosso 3, Cecina 3, Cascine Empoli 3, San Miniato 3, Zona Mazzoni 3, Calci 3, Dream Volley Pisa 0, Santa Croce 0, Rosignano 0, Upc 0, Ponte a Moriano 0, Migliarino 0.

