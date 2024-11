Sci, Brignone in America anche in slalom: “Salto Levi e Gurgl, ma sarò a Killington”

Bologna, 10 novembre 2024 – Federica Brignone è in testa alla Coppa del mondo dopo la vittoria al debutto a Solden, un trionfo storico e in rimonta, ma da novembre in avanti si entrerà nel vivo, soprattutto con la trasferta nordamericana che la tigre di La Salle sta preparando con dovizia di particolari. Fede non sarà in gara né a Levi settimana prossima né a Gurgl tra due, sempre che in Austria si riesca a preparare la pista viste le alte temperature, bensì riprenderà dagli Stati Uniti dove si cimenterà anche tra i pali stretti. Lo ha affermato la stessa Brignone in una premiazione nei giorni scorsi nel suo paese, La Salle, dove vive praticamente sempre quando non è in gara o in ritiro.

Brignone: “Farò anche slalom”

Archiviata una piccola pausa con qualche giorno di vacanza, Brignone ha ripreso a lavorare e già da domani partirà per gli Stati Uniti dove svolgerà un lungo ritiro per le tappe nordamericane: “Avremo sei gare oltre oceano e partiremo il 30 novembre con il gigante di Killington, ma penso che mi vedrete anche in slalom”, la conferma di Brignone. Le sono mancati allenamenti tra i pali stretti, ma Fede vuole provarci. Aveva in programma un paio di sessioni ma la tragedia di Matilde Lorenzi l’ha fatta rientrare in anticipo. Ora via al ritiro statunitense: “Riusciremo a fare allenamenti di velocità su tracciati più lunghi e troveremo neve secca – ancora Brignone, come si legge su Neveitalia – Successivamente rientreremo in Europa e il 21 dicembre ci sarà la tappa di Sainkt Moritz”. Il calendario femminile americano prevede Killington, gigante e slalom, poi Mont Tremblant in Canada, due giganti, e infine Beaver Creek con discesa e super g. A Beaver rientrerà in gara anche Goggia. Rimanendo sempre sulla neve, ma passando al fondo, un altro clamoroso ritorno potrebbe avvenire a breve. Se nello sci alpino sono rientrati Hirscher e Braathen, e pure Vonn ci sta pensando, nel fondo c’è un Petter Northug di nuovo focalizzato sugli allenamenti che lasciano presagire qualcosa di più rispetto alle gran fondo che ha continuato a disputare in questi anni. Il norvegese si è ritirato nel 2018 ma in questi giorni era assieme a Klaebo, l’attuale dominatore del fondo e suo successore, sulle nevi di Livigno. Lo stesso Klaebo ha lasciato intendere che il connazionale potrebbe rientrare per i mondiali di Trondheim 2025 dove assieme avrebbero la possibilità di gareggiare nella team sprint. Northug, oggi 38enne, ha vinto in carriera due ori olimpici e ben 13 ori mondiali con due Coppe del mondo generali e un totale di 52 podi nel massimo circuito con 29 vittorie (20 a livello individuale).

