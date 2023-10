Coppa del Mondo di sci, gigante maschile di Solden: favoriti, orari e dove vederlo in tv

Solden, 28 Ottobre 2023 - Torna la Coppa del mondo di sci alpino maschile sul ghiacciaio del Rettenbach, consueta località di inizio stagione da ormai trent’anni. Nella giornata di sabato hanno aperto le danze le donne, con Lara Gut-Behrami che ha conquistato la vittoria per la terza volta su queste nevi a spese di una eccezionale Federica Brignone. Domenica toccherà ai maschi con un grande favorito.

I favoriti della giornata

Inizia qui la caccia a Marco Odermatt, quel mostro che lo scorso anno ha sbaragliato la concorrenza nel gigante e non solo. L'elvetico è anche il campione uscente qui e vero mattatore con la sua grande capacità di sciare congiunta alla sua grinta che lo ha contraddistinto nella sua carriera. Proveranno a batterlo, ma sarà dura. La Norvegia è scossa dalla decisione di Lucas Braathen, che ha annunciato il ritiro dalle competizioni a soli 23 anni, e ha in Kristoffersen la carta per provare nuovamente quanto possibile a fermare Odermatt. In casa Slovenia c’è Zan Kranjec che qui ha già conquistato tre dei suoi undici podi in carriera.

Alle spalle di questi tre c’è spazio per inserimenti come Manuel Feller e soprattutto come Marco Schwarz capace lo scorso anno di conquistare tre dei quattro podi nella specialità, in un team austriaco che non trova il successo a Soelden dal 2013-2014 con Marcel Hirscher. Chiaro, ci proveranno da lontano Stefan Brennsteiner e Raphael Haaser. Tra gli outsider si possono citare Gino Caviezel, già a podio a Schladming quest’anno e qui nel nel 2021, l’esperto Alexis Pinturault sempre in agguato, Loic Meillard che si difende più che bene, nonostante preferisca i pali stretti. Occhio all’altro norvegese Rasmus Windingstad ma soprattutto a Filip Zubcic già forte di tre vittorie e nove podi complessivi in gigante.

Per l’Italia tutti gli occhi sono puntati su Filippo Della Vite che ha fatto vedere cose interessanti la stagione scorsa, soprattutto in chiusura d'anno e Luca De Aliprandini, un jolly poco sicuro ma che può centrare la top ten. Per gli azzurri ci saranno anche Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Tobias Kastlunger.

Orari Tv e dove vedere la gara

Le due manche di apertura saranno visibili sulla piattaforma Discovery+ a partire dalle 9.30 fino alle 11.30 per la prima mentre la seconda andrà in onda alle 12.45 fino alle 14.00. Inoltre, i medesimi orari valgono sul canale lineare di Eurosport su NOW. Per quanto riguarda il palinsesto Rai ci sarà Rai Sport dalle 9.45 per la prima discesa e alle 12.45 per la seconda prova con i migliori trenta al cancelletto di partenza.