A che ora gioca Sinner all'Australian Open 2025 e dove vedere in tv il match contro Jarry

Melbourne, 12 gennaio 2025 - La corsa alla riconferma del titolo ottenuto nella passata edizione dell'Australian Open comincia stanotte per Jannik Sinner con la sfida contro Nicolás Jarry. Il torneo è iniziato oggi, ma l’azzurro scende in campo nella seconda tornata del primo turno. Nella Rod Laver Arena, il campione di Sesto Pusteria se la dovrà vedere contro il 29enne cileno, numero 34 del ranking Atp. Il nativo di San Candido si presenta all'appuntamento con alle spalle le recenti vittorie nei test d’esibizione contro Alexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas. Il favore del pronostico è tutto dalla parte del numero 1 del mondo, ma guai a sottovalutare il tennista sudamericano, che nei precedenti scontri diretti ha dimostrato di essere osso duro.

Jannik Sinner in allenamento prima degli Austrialian Open. Al primo turno lo attende Jarry

Sommario

I precedenti fra i due sfidanti

Fino a questo momento Sinner e Jarry si sono affrontati solamente due volte in carriera. Il bilancio è di perfetta parità. Il primo scontro fra i due è datato 2019, quando ad avere la meglio fu Jarry in occasione del match valido per i trendaduesimi di finale del torneo di Rosmalen. Il nostro portacolori invece ha conquistato la partita dell'anno passato al primo turno dell'Atp 500 di Pechino, con l'altoatesino a festeggiare il successo in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1.

Prima del trionfo dello scorso anno, con il successo nell'atto conclusivo ai danni del russo Daniil Medvedev con il risultato di 3-2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3), il miglior risultato di Sinner risaliva al 2022, quando riuscì a raggiungere i quarti di finale per poi essere eliminato dal torneo dal greco Stefano Tsitsipas con il punteggio di 3-6, 4-6, 2-6. Tsitsipas che ha mandato al tappeto il classe 2001 anche due anni fa, fermandone la corsa agli ottavi di finale. Nelle precedenti edizioni invece l'azzurro non era mai andato oltre il secondo turno.

Il match fra Sinner e Jarry si disputa nella notte italiana fra domenica 12 e lunedì 13 gennaio. Trattandosi della seconda partita in programma alla Rod Laver Arena dopo il derby statunitense fra Coco Gauff e Sofia Kenin, non prenderà il via prima delle 4 (ora italiana). A trasmettere la sfida sarà Eurosport, attraverso i propri canali Eurosport1 o Eurosport2 HD. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, mediante eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

