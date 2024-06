Atp 500 di Halle 2024, orario e dove vedere Sinner-Marozsán

Halle, 19 giugno 2024 – Da un olandese a un ungherese. Dopo aver sconfitto - non senza faticare - Tallon Griekspoor, mandato al tappeto con il risultato di 6-7(8), 6-3, 6-2, Jannik Sinner torna in campo contro Fábián Marozsán in occasione degli ottavi di finale del Terra Wortmann Open di Halle. Il classe '99 di Budapest, attualmente al 45esimo posto del ranking Atp, ha sconfitto nel turno precedente Roman Safiullin per 7-5, 4-6, 6-1. L'azzurro si presenta al match dopo aver conquistato il pass per i quarti di finale nel doppio con l'amico Hubert Hurkacz, insieme al quale ha steso la coppia americana composta da Jackson Withrow e Nathaniel Lammons. Nele prossimo incontro, il tandem italo-polacco se la vedrà con i francesi Fabien Reboul e Sadio Doumbia.

I precedenti fra Sinner e Marozsán

Sinner e Marozsán non si sono sono mai affrontati a livello Atp, anche se c'è un precedente che risale al 2018. Era il secondo turno delle qualificazioni del torneo ITF Egypt F2 Futures e ad avere la meglio fu l'ungherese per 4-6, 6-2, 6-1.

I precedenti di Sinner ad Halle

L'altoatesino ha preso parte al torneo di Halle, prima di questa edizione, unicamente nel 2023, quando il suo percorso si è fermato ai quarti di finale contro Aleksandr Bublik a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra occorsogli nel corso del secondo set (il kazako era avanti 7-5, 2-0). In precedenza, l'attuale numero 1 del mondo si era imposto ai danni del francese Richard Gasquet e del connazionale Lorenzo Sonego.

Dove vedere la sfida

La partita tra Sinner e Marozsán, valida per il secondo turno dell'Atp 500 di Halle, si gioca giovedì 20 giugno: trattandosi della seconda in programma sul Campo Centrale della OWL Arena di Halle (Germania), inizierà non prima delle 13. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (in particolare su Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.

Leggi anche: Internazionali, bilancio al top. Marchesini: "Livello da Atp 250"