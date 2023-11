Atp Finals 2023, Sinner campione? Ecco quanto guadagnerebbe

Torino, 19 novembre 2023 - Ad un passo dallo scrivere un'altra pagina del tennis italiano. Dopo essere diventato il primo azzurro di sempre a tagliare il traguardo della finalissima delle Atp Finals grazie al successo in semifinale ai danni dell'ex bestia nera Daniil Medvedev, Jannik Sinner potrebbe essere il primo nostro rappresentante a vincere il torneo. A distanza di pochi giorni dopo il confronto nella fase a gironi, l'altoatesino ritrova al Pala Alpitour di Torino Novak Djokovic, stavolta però nell'atto conclusivo. Un atto conclusivo che non vale tanto solo dal punto di vista sportivo (dovesse trionfare, il classe 2001 rafforzerebbe la quarta posizione nella classifica Atp e al contempo ridurrebbe a 610 punti il margine che lo separa dalla terza posizione, occupata da Medvedev), ma anche da quello economico.

Montepremi da record

Già, perché in caso di affermazione ai danni di Nole, Sinner si porterebbe a casa qualcosa come 4.398.600 euro (4.801.500 dollari), ossia il montepremi più alto della storia del tennis, più del doppio della cifra più elevata nei tornei dello Slam. Questo perché il nativo di San Candido ha finora fatto percorso netto, vincendo tutti i match disputati. Lo strabiliante rendimento inscenato nel capoluogo piemontese gli è valso già una somma considerevole, pari a 2.382.300 euro (2.600.500 dollari). Ma facciamo un passo indietro. Il gettone per la qualificazione ha permesso a Sinner di intascare circa 325.500 dollari, mentre le singole affermazioni 390.000 dollari l'una. A questo poi si devono aggiungere gli introiti provenienti dagli sponsor. Insomma, comunque vada la finalissima, per Jannik queste Atp Finals sono state già un enorme successo. Manca esclusivamente la ciliegina per completare l'opera.

Leggi anche: Quando gioca Sinner in finale e dove vederla. Guida all’ultimo atto delle Atp Finals 2023