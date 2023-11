Atp Finals 2023, il programma di martedì 14 novembre: Sinner-Djokovic è il big match

Torino, 14 novembre 2023 – La prima giornata del Gruppo A delle Atp Finals 2023 aveva emesso verdetti importanti: le vittorie di Jannik Sinner e Novak Djokovic rispettivamente contro Stefanos Tsitsipas e Holger Rune. Al momento in testa al girone c'è il tennista azzurro, che ha vinto la sua gara senza cedere alcun set: il primo match point all'orizzonte per avanzare nel torneo è quello che lo metterà di fronte al serbo nella partita di martedì 14 novembre, a partire dalle 21. Nel pomeriggio, per la precisione alle 14.30, ci sarà invece la sfida tra Tsitsipas e Rune, i delusi della prima giornata

Tsitsipas-Rune, orario e dove vedere la partita

La giornata di martedì 14 novembre si apre alle 14.30 proprio con la sfida tra il greco e il danese, visibile sui canali di Sky Sport, disponibili anche sui dispositivi Sky Go, Now TV e Tennis TV. Il match è trasmesso anche su Eurosport 2. I precedenti a referto tra i due giocatori sono 2 e sorridono entrambi a Rune, che ha battuto Tsitsipas a Stoccolma nel 2022 e al Roland Garros del medesimo anno. Da valutare due fattori: le condizioni fisiche di Tsitsipas, apparso acciaccato nel precedente match contro Sinner e la reazione del pubblico nei confronti di Rune, che non sempre (per usare un eufemismo) ha suscitato la simpatia delle platee.

Sinner-Djokovic, orario e dove vedere la partita

Il piatto forte di martedì 14 novembre, a partire dalle 21, è il match tra Sinner e Djokovic, trasmesso sui canali di Sky Sport, con l'aggiunta del dispositivi Sky Go, Now TV e Tennis TV, ma anche in chiaro su Rai 2: disponibile lo streaming sulla piattaforma Rai Play. In questo caso, i precedenti a referto sono 3 e sorridono tutti e tre al serbo, che l'ha spuntata nel 2021 ai sedicesimi di finale a Montecarlo e, prima nel 2022 e poi nel 2023, a Wimbledon, rispettivamente ai quarti di finale e in semifinale. Stavolta però l'azzurro puòà contare sul tifo del pubblico amico e su una condizione psicofisica invidiabile, quella che l'ha portato a raggiunge la posizione numero 4 del ranking. Dall'altro lato del campo c’è ovviamente l'esperienza del serbo: oltre a un nocciolo duro trasversale di sostenitori.

I doppi

Non solo i singoli: il programma della giornata comprende anche i doppi. All 12 si affrontano le coppie composte da Santiago Gonzalez ed Edouard Roger-Vasselin e da Maximo Gonzalez e Andres Molteni: un messicano e un francese contro un tandem completamente argentino. Alle 18.30 invece di scena Ivan Dodig e Austin Krajicek contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos: in questo caso di fronte ci sono un croato e uno statunitense da una parte e uno spagnolo e un argentino dall'altra. Anche questi incontri sono visibili sui canali di Sky Sport ed Eurosport.

