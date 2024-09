Coppa Davis: l'Italia si qualifica alle Finals se...

Bologna, 12 settembre 2024 - La rincorsa ai quarti di finale di Coppa Davis è cominciata con il piede giusto per l'Italia, che nel primo match del proprio raggruppamento a Bologna ha sconfitto il Brasile con il punteggio di 2-1, grazie alle affermazioni nei singolari di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il prossimo avversario dei campioni in carica si chiama Belgio, reduce dal successo a sorpresa contro i Paesi Bassi, sconfitti 2-1, con i punti decisivi portati a casa da Zizou Bergs contro Tallon Griekspoor e dal doppio composto da Sander Gillè e Joran Vliegen, che ha avuto la meglio del tandem Botic van de Zandschulp-Wesley Koolhof. All'Unipol Arena, domani (venerdì 13 settembre), si affronteranno quindi le due capoclassifica del girone A. E attenzione, perché già al termine di questa sfida i nostri portacolori potrebbero festeggiare il pass per la fase ad eliminazione diretta che si disputerà a Malaga. Fondamentale però sarà il risultato che uscirà da Brasile-Olanda, che si sta disputando (inizio alle 15).

Gli azzurri si qualificano se...

I ragazzi capitanati da Filippo Volandri si qualificheranno alle Finals in programma dal 19 al 24 novembre al Palacio de Deportes José María Martín Carpena prima dell'ultima giornata della fase a gironi se riusciranno ad imporsi ai danni del Belgio e se il Brasile dovesse fare altrettanto con i Paesi Bassi. Gli azzurri in questo caso sarebbero certi del primo posto, mentre Belgio e Brasile si contenderebbero il secondo. Ricordiamo infatti che ogni raggruppamento mette in palio due pass per Malaga. La situazione cambierebbe completamente se i sudamericani dovessero uscire battuti dal secondo match, tenendo così in vita le speranze dei Paesi Bassi. Se Berrettini e compagni dovessero mandare al tappeto il Belgio, allora avrebbero quasi la certezza di finire in uno dei primi due piazzamenti a prescindere dal risultato di Italia-Olanda. Quel "quasi" è legato a due scenari: uno 0-3 incassato dagli azzurri contro la selezione dei tulipani renderebbe necessaria l'affermazione del Brasile sul Belgio per il nostro accesso ai quarti, mentre se perdessimo 2-1 contro i Paesi Bassi, allora l'Italia si qualificherebbe a meno che il Belgio non vinca 3-0 con il Brasile.

Il regolamento

La classifica finale di ciascun gruppo sarà determinata dal maggior numero di punti conquistati. Se due nazionali dovessero finire appaiate, allora conterà lo scontro diretto. In caso di arrivo a pari merito di tre selezioni, si applicherà il seguente ordine: più alta percentuale di partite vinte; più alta percentuale di set vinti; più alta percentuale di giochi vinti e in conclusione le posizioni delle nazionali in questione nella classifica del lunedì della settimana delle Finals. Leggi anche: ItalDavis, roba da Mattei: Brasile battuto