Finale Sinner Australian Open 2025: orario e dove vedere il match in chiaro

Melbourne, 25 gennaio 2025 - Resta solo Alexander Zverev a dividere Jannik Sinner dal bis agli Australian Open 2025. Raggiungendo l'atto conclusivo in terra oceanica, il classe 2001 è diventato il secondo azzurro di sempre a centrare due finali Slam di fila, dopo Nicola Pietrangeli, nonché il più giovane ad arrivare due volte consecutive in finale a Melbourne dai tempi di Jim Courier, che nel 1993 tagliò questo traguardo a 22 anni e 167 giorni. Sinner inoltre potrebbe diventare il quinto giocatore nell'Era Open a vincere consecutivamente i tre Slam sul cemento. Dall'altra parte, Zverev va a caccia del suo primo titolo Slam: nelle precedenti due finali, il tedesco ha dovuto cedere il passo nel 2020 a Dominic Thiem agli Us Open e nel 2024 a Carlos Alcaraz al Roland Garros. Discorso diverso invece per Sinner, che ha esultato al termine di entrambi gli atti conclusivi a livello Slam disputati.

Australian Open, il campione in carica Jannik Sinner si gioca il titolo a Melbourne contro Sasha Zverev (Ansa)

Quella in finale all'Australian Open 2025 sarà la settima volta che Sinner e Zverev si affronteranno. Il bilancio sorride al tedesco, avanti 4-2, anche se l'ultimo match ha visto esultare il nostro portacolori. Questo precedente risale all'anno passato, quando a Cincinnati l'azzurro ha avuto ragione in semifinale del rivale, imponendosi con il risultato di 7-6, 5-7, 7-6. L'altra affermazione del numero uno del mondo è arrivata in occasione del primissimo duello, datato 2020: negli ottavi di finale del Roland Garros, il nativo di San Candido ha trionfato con lo score di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. In quello stesso anno, Zverev ha battuto Sinner nella semifinale di Cologne 2 per 7-6, 6-3. Successi per il classe '97 anche negli ottavi di finale dello Us Open del 2021 (6-4, 6-4, 7-6), nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo del 2022 (5-7, 6-3, 7-6) e agli ottavi di finale dello Us Open del 2023 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3).

Primo turno – b. Nicolas Jarry 7-6(2) 7-6(5) 6-1 Secondo turno – b. Tristan Schoolkate 4-6 6-4 6-1 6-3 Terzo turno – b. Marcos Giron 6-3 6-4 6-2 Ottavi di finale – b. Holger Rune(13) 6-3 3-6 6-3 6-2 Quarti di finale – b. Alex De Minaur(8) 6-3 6-2 6-1 Semifinale – b. Ben Shelton(21) 7-6(2) 6-2 6-2

Primo turno – b. Lucas Pouille 6-4 6-4 6-4 Secondo turno – b. Pedro Martinez 6-1 6-4 6-1 Terzo turno – b. Jacob Fearnley 6-3 6-4 6-4 Ottavi di finale – b. Ugo Humbert(14) 6-1 2-6 6-3 6-2 Quarti di finale – b. Tommy Paul(12) 7-6(1) 7-6(0) 2-6 6-1 Semifinale – b. Novak Djokovic(7) 7-6(5) ritiro

Il match fra Sinner e Zverev si disputa sulla Rod Laver Arena di Melbourne nella mattinata di domenica 26 gennaio. Il duello comincerà alle 9.30 (ora italiana). A trasmettere la sfida in tv sarà Eurosport, attraverso i propri canali Eurosport1 ed Eurosport2 HD. Ma sarà possibile seguire la partita anche in chiaro, sui canali Nove e Tv8, oppure in streaming, mediante eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

Leggi anche: Montepremi Australian Open 2025: quanto ha già guadagnato Sinner e quanto può incassare vincendo la finale