Quanto guadagna Sinner se vince gli Australian Open 2025

Bologna, 25 gennaio 2025 — Non c’è due senza tre, dice il detto. Jannik Sinner insegue la vittoria nella terza finale di uno Slam sul cemento agli Australian Open 2025, dopo aver vinto le a Melbourne lo scorso anno e agli US Open di New York. Nel gennaio 2024, alla Rod Laver Arena, arrivò il successo in rimonta sul russo Daniil Medvedev. Domani il rivale sarà il tedesco Alexander Zverev. Chi vince porta a casa un ricco montepremi, chi perde leggermente di meno, ma avrà comunque modo di consolarsi. Guadagnano quanto gli uomini le donne nel circuito Wta — dove l’americana Keys ha vinto oggi in finale contro la russa Sabalenka —, mentre sono inferiori i premi per il doppio maschile/femminile e misto, sebbene aumentati rispetto all’edizione 2024.

Chi vince gli Australian Open potrà godersi un bel mucchio di soldi. Il montepremi complessivo è di 3,5 milioni di dollari australiani (2,09 milioni di euro), con un incremento dell’11% rispetto ai 3,15 milioni del 2024. Una somma raddoppiata rispetto all’edizione 2016 (+119%), e incrementata del 36% negli ultimi cinque anni.

Tolti i 2,09 milioni di euro che si prenderà il vincente del match tra Zverev e Sinner, anche il perdente potrà consolarsi con una ricca somma in banca in più: 1 milione 900 mila dollari australiani, 1,12 milioni di euro al cambio attuale. Il resto della classifica parla di 1.100.000 dollari australiani per i semifinalisti (661.535 euro circa), 665.000 dollari australiani (399.928 euro) per chi si è fermato ai quarti, 420.000 dollari australiani per chi ha detto addio agli ottavi (252.586 euro), 290.000 dollari australiani (174.405 euro) per gli usciti al terzo turno, 200.000 dollari australiani per gli eliminati al secondo (120.279 euro) e 132.000 dollari australiani (79.384 euro) per i tennisti k.o. al primo turno. Per i turni di qualificazione, infine, i premi sono stati aumentati in media del 12%, con 35.000 dollari australiani (21.048 euro) per chi si è fermato al primo turno, 49.000 dollari australiani (29.468 euro) al secondo e 72.000 dollari australiani al terzo (43.300 euro).

Agli Australian Open vige la parità di compensi tra uomo e donna. Per questo le tenniste del circuito Wta ricevono gli stessi premi dei colleghi Atp. Un punto di forza nella parità di genere, insomma, rispetto a tanti sport che non hanno tale obiettivo come primario. Per questo la vincitrice degli attuali Australian Open, la numero 19 al mondo Madison Keys, è riuscita ad aggiudicarsi il premio di 3,5 milioni di dollari australiani (2,09 milioni di euro) dopo aver battuto Aryna Sabalenka in tre set. La russa, numero uno del seeding, è tornata a casa comunque con un montepremi da 1,12 milioni di euro.

Anche le competizioni di doppio agli attuali Australian Open hanno beneficiato dell’incremento del montepremi. Partendo dal doppio maschile e femminile (a coppia), questo è l’elenco delle vincite: 810.000 dollari australiani per il vincitore (487.130 euro), 440.000 dollari australiani per il finalista (264.614 euro), 250.000 dollari australiani per il semifinalista (150.349 euro), 142.000 dollari australiani per chi è arrivato ai quarti di finale (85.398 euro), 40.000 dollari australiani per chi è uscito al primo turno (quasi 24.056 euro).

Se si guarda infine al doppio misto, questi sono i montepremi: 175.000 dollari australiani per il vincitore (105.244 euro), 97.750 dollari australiani per i finalisti (58.786 euro), 52.500 dollari australiani per i semifinalisti (31.573 euro) e 7.250 dollari australiani per chi è uscito al primo turno (4.360 euro). Anche in questo caso, il montepremi è salito rispetto alla scorsa edizione.

Gli Australian Open, oltre al montepremi, sono una ricca occasione per aumentare il numero di punti nel ranking. Il vincitore guadagna 2 mila punti, il finalista 1.200, il semifinalista 720, mentre sono 360 i punti per chi si ferma ai quarti di finale, 180 per gli ottavi, 90 per il terzo turno, 45 per il secondo e 10 per il primo.