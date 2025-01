Montepremi Australian Open 2025: quanto ha già guadagnato Sinner e quanto può incassare vincendo la finale

Melbourne, 24 gennaio 2025 – Jannik Sinner contro Alexander Zverev: è questa la finale degli Australian Open 2025. Il numero 1 del mondo ha conquistato il pass per l’ultimo atto dello Slam di Melbourne grazie alla vittoria con Ben Shelton, mentre il tedesco ha approfittato del ritiro di Novak Djokovic dopo aver vinto il primo set. La finale più attesa, si affrontano le prime due teste di serie del tabellone, è quindi servita. Per Sinner c’è la grande occasione di bissare il successo dello scorso anno e vincere il terzo Major della carriera.

Jannik Sinner, numero 1 del mondo del tennis mondiale

Australian Open 2025, montepremi record

Oltre al prestigio di un successo Slam, il vincitore degli Australian Open si metterà in tasca anche un bel gruzzolo. Basti pensare che lo scorso anno Jannik ha intascato con la vittoria finale 3.150.000 dollari australiani (1.933.403 euro) e che quest’anno il prize money totale messo in palio dagli organizzatori è cresciuto dell’11,56% rispetto al 2024. Il montepremi degli Australian Open – sia per il tabellone maschile sia per quello femminile – è passato infatti a 96,5 milioni di dollari australiani, quasi 58 milioni di euro, contro gli 86,5 milioni dollari australiani (53.083.320 euro) complessivamente offerti dall'edizione 2024.

Quanto guadagna Sinner se vince il torneo

Il vincitore del primo Slam della stagione 2025 guadagnerà in totale 3.500.000 dollari australiani, che al cambio equivalgono a 2.104.440 euro. Sinner, con l’accesso alla finale, si è già assicurato un premio di 1.900.000 dollari australiani (1.142.411 euro).

Tutti i premi turno per turno

Nel dettaglio tutti i premi messi in palio agli Australian Open:

Vincitore: 3.500.000 dollari australiani (circa 2.104.440 euro)

Finalista: 1.900.000 dollari australiani (circa 1.142.411 euro)

Semifinalista: 1.100.000 dollari australiani (circa 661.396 euro)

Quarti di finale: 665.000 dollari australiani (circa 399.844 euro)

Ottavi di finale: 420.000 dollari australiani (circa 252.533 euro)

Terzo turno: 290.000 dollari australiani (circa 174.368 euro)

Secondo turno: 200.000 dollari australiani (circa 120.254 euro)

Primo turno: 132.000 dollari australiani (circa 79.367 euro)