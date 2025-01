Montepremi doppio Australian Open 2025: quanto guadagnano Bolelli e Vavassori

Melbourne, 25 gennaio 2025 – Un bottino da 810mila euro australiani. Circa 446mila euro. Tanto si aggiudicheranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori in caso di vittoria nella finale nel doppio agli Australian Open 2025. Dovranno spartirseli perché il montepremi nel doppio è da intendersi a coppi. Non solo i 2 milioni e passa di euro messi in pali nello slam singolare (maschile e femminile), ma il gruzzolo è notevole. Se invece si fermeranno al secondo gradino del podio, gli azzurri – che oggi però indossano casacca rossa – dovranno accontentarsi di 440mila dollari australiani, circa 264mila euro. Stesse cifre sono messe a disposizione per le donne mentre nel doppio misto le cifre sono più basse. 175mila dollari australiani (circa 105mila euro) per la coppia vincitrice e 97.750 dollari australiani (circa 58mila euro) per i finalisti. In totale il torneo australiano quest’anno offre un forziere record da 96,5 milioni di dollari australiani - poco più di 58 milioni di euro: ben 10 milioni in più rispetto al prize money totale del 2024.

Caccia al primo slam

Chissà se in campo pensano al bottino Bolelli Vavassori: non è un segreto certo che la coppia di fuoco della Nazionale italiana punti alla prima vittoria slam e al primo posto nel ranking. Da semi-sconosciuti a favoriti è stato un bel salto. Dodici mesi fa il bolognese, classe 1985, e il torinese (10 anni più giovane del compagno) avevano sfiorato il successo arrivando a sorpresa in finale a Melbourne 2024, preludio a una seconda finale Slam, alla Top 10, alla qualificazione alle Finals, per finire l’anno in Coppa Davis: "Eravamo gli underdog, poi quelle vittorie e quel risultato hanno cambiato la stagione”. Per arrivare alla finale degli Australian Open 2025 i nostri hanno battuto i tedeschi Frantzen/Jebens 2-0 (6-3, 6-4) al primo turno, Hidalgo/Darderi 2-0 (7-6, 7-6) al secondo, Munar/Martinez 2-0 (6-3, 7-6) al terzo, Borges/Cabral 2-0 (6-4, 7-6) ai quarti e infine Goransson/Verbeek 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) in semifinale, unica coppia quest’ultima che è riuscita a portare Simone e Andrea al terzo set. L’ultimo muro da scalare è rappresentato dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.