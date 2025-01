Sinner-Zverev in tv, diretta in chiaro per la finale: dove vederla

Roma, 24 gennaio 2025 – Tutti gli italiani potranno tifare Jannik Sinner nella finale degli Australian Open. La sfida contro Alexander Zverev, in programma domenica 26 gennaio alle 9.30 ora italiana, sarà infatti trasmessa in diretta in chiaro. Warner Bros. Discovery ha infatti deciso di trasmettere il match sul canale Nove.

La sfida Sinner-Zverev sarà trasmessa in chiaro

Con l'obiettivo di offrire la massima visibilità a questo importante evento per il tennis italiano, Sky è inoltre pronta a mettere a disposizione il proprio canale in chiaro, TV8, per garantire così un ulteriore ampliamento del pubblico che potrà godersi questa straordinaria sfida

Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open, battendo in tre set lo statunitense Ben Shelton. L'azzurro si è imposto sullo statunitense per 7-6, 6-2, 6-2. “Sono felicissimo di essere tornato in finale a Melbourne. Ero entrato un po’ teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Ho un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande”, le parole del numero 1 del mondo al termine del match.

Zverev ha invece approfittato del ritiro di Novak Djokovic. Mentre il 27enne tedesco, numero 2 del mondo, aveva appena vinto il primo set al tie-break, il 37enne serbo è andato a dirgli che non avrebbe potuto continuare una partita che aveva iniziato con una fasciatura ingombrante sulla coscia sinistra, dopo essersi infortunato mercoledì nei quarti di finale contro Carlos Alcaraz.