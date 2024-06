Sinner-Alcaraz, quando si gioca: orario e dove vedere la semifinale del Roland Garros

Parigi, 6 giugno 2024 – La rivalità fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si appresta a vivere un altro episodio. Stavolta i due si affrontano per un posto nella finale del Roland Garros. Un traguardo questo mai raggiunto da nessuno dei due. L'azzurro, che da lunedì sarà il nuovo numero 1 della classifica Atp, è reduce dall'affermazione ai danni del bulgaro Grigor Dimitrov, sconfitto per 6-2, 6-4, 7-6, mentre l'iberico ha steso il greco Stefanos Tsitsipas per 6-3, 7-6, 6-4. Lo scontro avrà una rilevanza anche in termini di ranking: se Sinner dovesse conquistare il titolo a Parigi, raggiungerebbe quota 10.725 punti, con un vantaggio di 2.365 su Novak Djokovic secondo e di 3.345 su Alcaraz. Se invece fosse il nativo di Murcia a imporsi sulla terra rossa francese, allora salirebbe al numero 2 a 945 punti di distanza dal nostro portacolori.

I due giovani rivali, grandi amici fuori dal campo, si sono affrontati già varie volte. Per la precisione sono nove i precedenti, con il bilancio che sorride all'iberico, vittorioso in cinque occasioni, di cui l'ultima il 16 marzo scorso nella semifinale di Indian Wells (1-6, 6-3, 6-2). Prima di quella partita, Sinner veniva da due affermazioni consecutive negli scontri diretti, raccolte nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino (7-6, 6-1) e del Masters 1000 di Miami (6-7, 6-4, 6-2), mentre Alcaraz aveva avuto la meglio nella semifinale di Indian Wells del 2023 (7-6, 6-3). Il primo match fra l'italiano e lo spagnolo risale ai Challenger: ad Alicante, nel 2019, il padrone di casa ha festeggiato per 6-2 3-6 6-3. A livello di Masters 1000, l'azzurro e lo spagnolo si sono scontrati anche nel 2021 a Parigi-Bercy, dove nel secondo turno è stato l'iberico a trionfare per 7-6, 7-5. La prima vittoria di Sinner è arrivata nel 2022, sul campo centrale di Wimbledon. Il nostro portacolori ha dominato la sfida per lunghi tratti, costringendo Alcaraz ad alzare bandiera bianca per 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 e conquistando così il pass per i quarti di finale. Sempre due anni fa, il nativo di San Candido ha mandato al tappeto l'avversario anche in occasione dell'Atp 250 di Umago, sconfiggendolo per 6-7, 6-1, 6-1. Infine, ecco il precedente nei quarti dello Us Open 2022, con Alcaraz che ha centrato la vittoria per 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3.

La sfida fra Sinner e Alcaraz è in calendario per venerdì 7 giugno sul Philippe Chatrier di Parigi: non comincerà prima delle 14.30. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

La prima volta di Sinner al Roland Garros risale al 2020, quando il nostro portacolori riuscii a spingersi fino ai quarti di finale, venendo eliminato a quel punto della manifestazione da Rafa Nadal in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Quello rappresenta anche il miglior risultato per il classe 2001 nel torneo parigino. L'anno dopo la corsa dell'attuale numero 2 del mondo fu nuovamente stoppata da Nadal, vittorioso 7-5, 6-3, 6-0, nel match valevole per il quarto turno. Quarto turno fatale per Sinner pure nel 2022, quando fu costretto a ritirarsi per problemi fisici durante l'incontro con Andrej Rublev. Nella passata edizione del Roland Garros invece è stato Daniel Altmaier, che ebbe la meglio al quinto set (7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 5-7).

