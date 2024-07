A che ora si gioca Sinner-Berrettini: tv e precedenti. Guida completa al derby di Wimbledon

Londra, 3 luglio 2024 - Jannik Sinner contro Matteo Berrettini. Sul Centrale di Wimbledon va in scena il derby azzurro (il settimo nella storia della manifestazione), valido per l'accesso al terzo turno del torneo inglese su erba. Una sfida che arriva decisamente troppo presto: prima di conoscere il sorteggio, l'augurio di tutti gli appassionati italiani era che, sia l'altoatesino che il romano, sarebbero riusciti a fare più strada possibile. Ma uno dei due dovrà già salutare l'Inghilterra. Il numero uno del mondo è reduce dal successo in quattro set ai danni del tedesco Yannick Hanfmann, mentre il connazionale ha sconfitto l'ungherese Marton Fucsovics, anch'egli ko in quattro set. Durante il proprio match, Berrettini - finalista a Wimbledon nel 2021, quando a batterlo fu Novak Djokovic - ha accusato qualche problemino alla schiena, che comunque non dovrebbe creargli chissà quali grattacapi. Entrambi i protagonisti sono apparsi rilassati nelle ore di avvicinamento all'inizio della partita: sono stati infatti immortalati in un breve video mentre palleggiano con un pallone nella zona riservata ai giocatori, prima di proseguire i rispettivi allenamenti. Segno dell'amicizia che li lega, che tuttavia per qualche ora verrà messa da parte per una sfida davvero attesa.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini

I precedenti di Sinner nei derby

Assolutamente invidiabile il ruolino di marcia di Sinner nei derby italiani. Basti pensare che il nativo di San Candido ha giocato finora 13 volte in un main draw contro un connazionale, uscendo dal campo sempre vittorioso. L'unico precedente con Berrettini risale allo scorso agosto, in occasione dei sedicesimi di finale del torneo di Toronto, con il classe 2001 a imporsi in due set (6-4, 6-3). Per quanto concerne il numero 59 della classifica Atp, in carriera ha già disputato un derby a Wimbledon: nella passata edizione si impose al primo turno contro Lorenzo Sonego, finito al tappeto per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3.

Le parole dei due sfidanti

"Con Matteo sarà durissima, ha già raggiunto una finale qui e sa bene come giocare su questa superficie. Sarà una bella sfida”, il commento di Sinner in avvicinamento della partita. "Penso di poterlo battere perché altrimenti non entrerei in campo. È ovvio - afferma Berrettini - che dovrò giocare una partita molto buona: è il numero uno del mondo, è il giocatore più in forma del circuito insieme a Carlos (Alcaraz, nda) e sta facendo delle cose incredibili. Ma questo è un posto speciale per me, quindi entrerò in campo con la consapevolezza di potergli fare male tennisticamente parlando. Io dal punto di vista tattico non ho tanti segreti, il mio gioco si basa su determinate cose e dovrò cercare di farle al meglio possibile. Lui è migliorato tantissimo in diversi aspetti del suo gioco, al servizio ad esempio, ma anche a livello di tocco. Sarà un match molto difficile ma mi alleno per queste battaglie".

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner-Berrettini è in programma oggi (mercoledì 3 luglio). Trattandosi del terzo match in programma in giornata sul Campo Centrale a partire dalle 14.30, il derby non comincerà prima delle 17.45. L'incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213). Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, attraverso Sky Go e Now.

