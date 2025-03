Eurolega, Alba Berlino-Virtus Bologna: orario e dove vedere la sfida

Berlino, 28 marzo 2025 - Penultima trasferta europea in questa stagione per la Segafredo Virtus Bologna, che in occasione della 32° giornata fa visita all'Alba Berlino. Alla Uber Arena si affrontano le formazioni con il peggior record: se Belinelli e compagni hanno vinto appena sette partite, ancora peggio hanno fatto i tedeschi, che hanno raccolto la miseria di cinque successi, uno dei quali nel match d'andata, andato in archivio sul 90-88 dopo un tempo supplementare. In quella gara furono protagonisti i due azzurri in forza all'Alba: Gabriele Procida, che terminò l'incontro con un bottino di 20 punti, e Matteo Spagnolo, autore di una prova da 10 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Saranno ancora loro gli osservati speciali. La squadra allenata da Dusko Ivanovic, che dovrà rinunciare a Momo Diouf, proverà ad interrompere la striscia di ko consecutivi, salita a quota nove partite dopo il pesantissimo tonfo rimediato contro la Stella Rossa di Belgrado. L'ultima affermazione in campo europeo dei bianconeri risale al 17 gennaio, mentre la compagine di Berlino ha alle spalle due sconfitte di fila.

Le dichiarazioni da casa Virtus

“Dopo la brutta prestazione contro la Stella Rossa dobbiamo dimostrare di essere una buona squadra, dobbiamo farlo perché siamo la Virtus, un grande club anche in Europa", il commento in vista della palla a due di coach Ivanovic. Queste invece le dichiarazioni nel pregara di Alessandro Pajola: “Abbiamo la possibilità di tornare di nuovo in campo per dimenticare la serata contro la Stella Rossa. Vogliamo assolutamente reagire e affrontare la gara di Berlino con la voglia e la determinazione di interrompere questo periodo difficile, per noi e per i nostri tifosi".

Orario e dove vedere la sfida

La sfida fra Alba Berlino e Segafredo Virtus Bologna si disputa oggi, venerdì 28 marzo, con palla a due fissata alle 20. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now e Dazn.

