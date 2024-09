Basket Supercoppa: oggi la finale Olimpia Milano-Virtus Bologna. Orari e dove vederla

Casalecchio di Reno, 22 settembre 2024 – Ad appena tre mesi dall’ultima finale scudetto, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna si ritroveranno nuovamente di fronte: questa volta in palio c’è però la Supercoppa 2024 targata Frecciarossa. Una finale a cui biancorossi e bianconeri, che possono fare affidamento su roster profondi ed estremamente ricchi dal punto di vista di esperienza e qualità, arrivano dopo aver superato rispettivamente Umana Reyer Venezia e Generazione Vincente Napoli al termine di due gare con alcune similitudini. Milano e Bologna hanno infatti a lungo comandato il match arrivando a conquistare vantaggi consistenti per poi dover fare i conti con il generoso rientro di Venezia e Napoli, che però hanno poi pagato dazio in termini di energie nel finale. Sul fronte milanese hanno lanciato ottimi segnali i nuovi arrivati Nenad Dimitrijevic, Zach LeDay e Josh Nebo, ma anche Nikola Mirotic che nei momenti chiave ha preso per mano la squadra. Elementi che anche questa sera sono chiamati a fare la differenza in un match che si presenta senza dubbio intenso ed equilibrato. Nel complesso, comunque, la prestazione dei biancorossi, capaci più volte di assestare spallate poderose agli avversari, ha lasciato soddisfatto coach Ettore Messina: “Abbiamo giocato una partita di grande concretezza, pur con qualche giocatore un po’ nervoso forse perché alla sua prima partita ufficiale in biancorosso. Abbiamo giocato molto bene per tre quarti, poi abbiamo forse pensato che fosse finita troppo presto. Sotto questo aspetto dovremo certamente compiere dei miglioramenti. È comunque molto bello e positivo essere riusciti a centrare un’altra finale e adesso dobbiamo cercare di giocarla bene”.

Dall’altra parte ci sarà la Virtus Segafredo Bologna detentrice delle ultime tre edizioni del trofeo e che potrà contare sulla spinta del pubblico di casa. Per agguantare la finale, però, i bianconeri – che erano orfani di Isaia Cordinier – hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie perché Napoli, dopo essere sprofondata anche a -20, ha saputo risalire la china e mettere addirittura la testa avanti con uno straordinario terzo quarto. Nel finale, però, gli uomini di Milicic hanno pagato dazio per lo sforzo profuso e, quando è salito in cattedra uno straripante Tornike Shengelia, hanno dovuto cedere il passo. Proprio il georgiano, questa sera, è chiamato assieme agli altri veterani Hackett, Belinelli, Pajola e Clyburn a fare la differenza e a trascinare i compagni, in attesa che la squadra riesca a trovare nel corso della stagione una sua precisa dimensione: “Nel terzo quarto abbiamo faticato e non poco a frenare l’esuberanza di Napoli – ha spiegato coach Luca Banchi nel post-partita –. Dobbiamo ancora trovare una giusta identità per superare questo tipo di passaggi a vuoto. È stato però promettente e positivo il modo in cui abbiamo arginato Napoli nei 10’ finali. Il finale ci ha ridato fiducia in vista della finale contro una squadra forte come Milano. Credo che la squadra abbia talento e qualità, che dovremo cercare di mostrare sia in campionato che in una competizione di altissimo livello come l’Eurolega”.

Dove vedere la partita

La gara EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna, valida per la finale della Supercoppa Frecciarossa 2024, sarà trasmessa quest’oggi, domenica 22 settembre, in diretta su Canale Nove e DMAX (canale 52), nel bouquet di canali del digitale terrestre, e su Eurosport 2 e DAZN alle ore 18.