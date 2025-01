La Fortitudo ospita Cantù: dove vederla

Bologna, 28 gennaio 2025 - Prima di 2 sfide casalinghe per la Fortitudo. Domani sera alle 20.30 la formazione di Attilio Caja scende in campo per affrontare nella 24^giornata di campionato di serie A2, Cantù. Confronto tra storia e tradizione, passato, presente e futuro. In palio ci sono due punti importanti per la classifica di entrambe le formazioni.

Lo sa bene Attilio Caja che nel dopo partita di Verona ha sottolineato. “Andiamo avanti con abnegazione, la continuità e la fisicità pagano: la nostra difesa dovrà produrre risultati importanti, per continuare ad essere competitivi ad alto livello”. Sul fronte Cantù a presentare la sfida è stato coach Nicola Brienza. “La Fortitudo è una squadra che ha cambiato marcia e sta tornando nelle posizioni di classifica che più le competono, viste la qualità degli investimenti e quella del loro roster. La partita sarebbe quindi già di per sé molto molto complicata, ma a questo chiaramente si aggiunge il fatto che noi nelle ultime due partite non siamo stati la miglior versione di noi stessi. In questi giorni abbiamo però fatto un buon lavoro, sfruttando il vantaggio di aver giocato venerdì, che ci ha permesso così di avere qualche giorno in più per recuperare fisicamente e anche preparare la partita. E’ tornato ad allenarsi anche McGee, non abbiamo ancora sciolto le riserve sul suo impiego”.

Nella Fortitudo assenti Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini, ma con un Thomas sempre più inserito e pronto a dare una mano Arbitri - Direzione di gara affidata a Costa, Bartolini, Bertuccioli. Radio & tv - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca live su Canale 88. Differita televisiva giovedì 30 gennaio, alle ore 21:00, su Canale 88.