Fortitudo Bologna-Cremona: tutte le informazioni sulla partita

Bologna, 10 gennaio 2025 – Seconda sfida casalinga per la Fortitudo che domani sera, 11 gennaio, alle 20.30 scende in campo al Pala Dozza per affrontare la Juvi Cremona nella prima giornata di ritorno. Senza Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini, ma con il ritorno di Leo Menalo e con il prossimo innesto, proprio per sostituire Gabriel di Donte Thomas, la Effe inizia un ciclo di tre sfide ravvicinate (mercoledì Orzinuovi, domenica prossima Piacenza) importante. In attesa quindi dell’ufficializzazione dell’arrivo del nuovo lungo, la Fortitudo cerca di bissare la prova con Udine e conquistare, di fronte alla squadra dell’ex Alessandro Morgillo, 2 punti fondamentali per il morale e per continuare la propria scalata in classifica. Dall’altra parte Matteo Fantinelli e compagni si troveranno però una avversaria tutt’altro che malleabile come la Juvi Cremona, decisa a fare lo sgambetto alla “nobile” Fortitudo. “La prossima trasferta ci vede al cospetto della Fortitudo Bologna, una società gloriosa del basket italiano ed europeo in generale - sottolinea il coach lombardo Luca Bechi - La JuVi Cremona è una società giovane che sta crescendo e che si affaccia a questi palcoscenici con grande umiltà, ma anche con grande determinazione, ed abbiamo grande voglia di competere, pur consci della forza degli avversari. Siamo però una squadra che in questo campionato ha dimostrato di poterci stare e di volerci stare. Conosciamo il valore degli avversari, sappiamo che per avere la possibilità di vincere a Bologna ci sarà da giocare una partita attenta, una partita dove il controllo del ritmo sarà fondamentale e per noi gli imperativi saranno controllare le palle perse ed i rimbalzi: queste sono le due chiavi fondamentali della partita”.

Dove guardare la partita

Arbitri - Direzione di gara affidata a Miniati, Masi, Settepanella. Radio & tv - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Sanluchino e audiocronaca diretta su Canale 88. Differita tv su Canale 88 lunedì 13 gennaio alle 21.