La Fortitudo ospita Nardò: ecco dove vederla in tv

Bologna, 22 marzo 2025 - Vincere per riprendere la propria rincorsa verso le parti alte della classifica. Seconda sfida casalinga consecutiva per la Fortitudo che domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare Nardò. Nella giornata che celebra i 55 anni della Fossa, la Flats Service è chiamata a dare conferme sul campo per rilanciare le proprie ambizioni di classifica, anche se i pugliesi sono avversari temibili. Nei giorni scorsi a parlare sia del confronto con l’Urania Milano che della sfida con Nardò era stato coach Attilio Caja. “Veniamo da una partita con l'Urania Milano dove abbiamo - di fatto - giocato due partite in una. Un primo tempo dove la difesa non è stata quella che doveva essere contro giocatori di talento mentre, nel secondo tempo, abbiamo fatto l’opposto, concedendo poco ai nostri avversari. In generale, abbiamo fatto un'ottima difesa nel secondo tempo. Grazie al pubblico, che ci ha sostenuto anche quando eravamo in difficoltà. Vittoria difficile, ma importante: qui nessuno regala niente, le ultime partite saranno una battaglia, a cominciare da quella di domenica - sempre al PalaDozza - contro Nardò"

Fortitudo ancora ovviamente senza Gherardo Sabatini e Luca Vencato mentre Nardò dovrà rinunciare a Avery Woodson invece da quella dei pugliesi per un confronto che vedrà tornare al PalaDozza da avversario Marco Giuri, così come un altro ex è il direttore sportivo di Nardò, Matteo Malaventura.

Sulla panchina dei pugliesi siede adesso Matteo Mecacci, ex Cento che nel corso della stagione ha preso il post di un altro ex Fortitudo, Luca Dalmonte.

Questo pomeriggio si ritroveranno l’una di fronte all’altra due squadre completamente diverse rispetto quelle che il 20 ottobre scorso, si sono sfidate a Lecce e che vide la vittoria proprio della Nardò di Dalmonte per 82-77 sulla Fortitudo diretta da DeviS Cagnardi.

Arbitri - Direzione di gara di oggi affidata al trio Berlangieri, Coraggio, Roiaz. Radio & tv - Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88. Differita domani alle 21 sempre su Canale 88.