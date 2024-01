Fortitudo batte Udine 68-54: è la quarta vittoria consecutiva

Bologna, 6 gennaio 2024 – Con una magistrale difesa, la Fortitudo batte Udine e infila la quarta vittoria consecutiva. Il successo centrato nella prima sfida del 2024, porta la formazione di Attilio Caja ad un passo dall’accesso alla Final Four di Coppa Italia, manifestazione a cui accedono le prime due di ogni girone di serie A2.

Il successo conferma la leadership di Fantinelli e compagni a 4 turni dal termine della prima fase di campionato e porta a +4 il vantaggio proprio sui friulani terza forza del campionato. Il successo finale 68-54 è frutto della grande difesa della Effe che riescono a fermare quello che era l’attacco più prolifico del campionato.

Difesa impenetrabile, netta vittoria a rimbalzo 48-32 e un Freeman assolutamente straordinario e un Bolpin che ha messo la museruola agli esterni friulani, regalano al PalaDozza, all’ennesimo tutto esaurito della stagione, un nuovo trionfo.

Dopo le prime fasi di studio è la formazione di Caja a prendere in mano il confronto, con un gioco corale che permette ai biancoblù di allungare toccando la doppia cifra di vantaggio sul 21-11 al 9’. Singolarità i primi 5 tiri a bersaglio della Effe sono messi a segno, uno a testa da 5 giocatori del quintetto.

Udine però c’è e ricorre al tanto temuto tiro dalla lunga distanza per ricucire lo strappo ad inizio secondo parziale. Rispondono Giordano e Freeman che siglano il 9-0 con quale la Effe raggiunge il +13 al 16’ sul 32-19. La Effe accelera dopo l’intervallo, nonostante il quarto fallo di Aradori, doppio tecnico con Alibegovic, grazie ad una difesa straordinaria. Al 25’ biancoblù avanti 49-28 dopo un break di 12-1. Udine si affida a Clark e riduce ancora una volta la forbice del distacco ad inizio ultima frazione, risalendo fino a -9 sul 55-46 del 33’. Nel momento di maggiore difficoltà Fantinelli e compagni hanno la forza di tornare a compattarsi e di riprendere in mano il filo del gioco, chiudendo tenendo sempre a distanza i friulani.

Il tabellino

FORTITUDO BOLOGNA 68

APU UDINE 54

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Bolpin 12, Aradori 11, Ogden 16, Freeman 13; Morgilllo 5, Panni, Giordano 3, Conti, Sergio; Kuznetsov ne; Bonfiglioli ne. All. Caja. OLD WILD WEST UDINE: Caroti 6, Clark 15, Alibegovic 12, Gaspardo 6, Delia 4; Da Ros 1, Ikangi 6, Monaldi 4, Vedovato; Agostini ne, Arletti ne. All. Vertemati.

Arbitri: Gagliardi, Wassermann, Moretti.

Note: parziali 23-13, 37-27, 55-38.

Tiri da due: Fortitudo 22/47; Udine 8/22. Tiri da tre: 5/19; 8/30. Tiri liberi: 9/14; 14/21. Rimbalzi: 48; 32.