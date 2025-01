Fortitudo, sfida a Verona contro la Scaligera

Bologna, 25 gennaio 2025 - Trasferta veneta per la Fortitudo che domani pomeriggio alle 18 scenderà in campo sul parquet del Pala AGSM AIM di Verona per affrontare la Scaligera padrona di casa. Assenti infortunio Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini, ma con un Donte Thomas in più, la Fortitudo prova a centrare la quinta vittoria consecutiva. Nei giorni scorsi coach Attilio Caja è stato chiarissimo su quello che si attende dalla squadra “Siamo cresciuti fisicamente e tecnicamente, i ragazzi hanno messo buona volontà e questo ci ha permesso di ottenere risultati che forse per altri sono scontati. Abbiamo vinto le ultime 4 partite, senza Gabriel, il giocatore a livello di salario più importante: in Serie A hai 6 stranieri, in A2, se uno dei due è assente ti manca un pezzo di squadra. Oggi tecnicamente e fisicamente siamo ok, manca ancora lo step mentale per arrivare al momento topico della stagione. Io sono uno che spinge al massimo ogni giorno, lo step è evitare distrazioni: questo pubblico, questo popolo, si merita ogni giorno il massimo impegno fisico e mentale. Abbiamo dietro una Società che ci aiuta, che ci dà tanto, e noi dobbiamo restituire in tutti i modi. Thomas? Ci può dare grande energia difensiva, gioco interno, rimbalzo, e quella fisicità che per me è importante. Non è un tiratore alla Gabriel, ma conosce il campionato italiano, sa quanto sia difficile, potrà aiutarci”. Arbitri - Direzione di gara affidata a Barbiero, Berlangieri, Chersicla. Radio & Tv – Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88. Differita televisiva lunedì 27 gennaio, su Canale 88, alle 21.