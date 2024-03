La Fortitudo passa a Vigevano: decisivi Aradori, Panni e Bolpin

Vigevano, 3 marzo 2024 – La Fortitudo torna a vincere lontano dal fortino del PalaDozza. Sotto di 15 punti a metà seconda frazione di gioco, la formazione di Attilio Caja, riesce a ribaltare il confronto con Vigevano, con una prestazione maiuscola di Ogden e Freeman, ma anche con la crescita nella ripresa di Bolpin, Aradori e Panni e con il contributo di tutta la squadra. Al PalaElachem finisce 72-80 per i biancoblù costretti a rinunciare a Matteo Fantinelli rimasto a riposo e non ancora ristabilitosi dalla distorsione alla caviglia sinistra. Caja gioco-forza deve affidarsi a Panni e Giordano in cabina di regia. Parte decisamente meglio Vigevano avanti 12-4 con i biancoblù che proprio non riescono a sbloccarsi dal torpore iniziale. Vigevano invece ci mette tanta energia e mette in difficoltà Aradori e compagni. Caja le prova tutte, schierando anche Taflaj e nonostante la buona presenza dell’ala albanese che aiuta la Fortitudo a ridurre momentaneamente il gap. I gialloblù allungano toccando il +15, sul 29-14. Si sveglia dal torpore Ogden con un gioco da quattro punti, tripla e libero e con canestro da sotto di Freeman, riducendo alla singola cifra, 29-20, la forbice del distacco. La Fortitudo soffre ma risale prima con la tripla di Giordano, poi con quella a fil di sirena di Freeman che chiude il primo tempo sul 36-33. La sfida continua a procedere a strappi, con i padroni di casa che provano ad allungare e la Fortitudo che tiene botta soprattutto con la crescita della coppia americana Ogden-Freeman. Caja deve fare i conti con i problemi in regia dovuti anche ai falli di Panni e Giordano, quest’ultimo già fuori nel finale di terza frazione.

La tripla del sorpasso Fortitudo arriva al 29’ sulla tripla di Panni che vale il 51-52. La tripla di Aradori sigla il +6 sul 51-57. Otto punti di fila di Battistini permette a Vigevano di impattare 59-59. Break e contro break con Fortitudo avanti di 6, Vigevano impatta di nuovo, ma ancora Ogden e Bolpin con una tripla a testa a riportare avanti 64-70 al 36’. La Effe tocca il massimo vantaggio a 1’30” dalla fine sul 70-78, con il confronto concluso anzitempo.

Il tabellino

ELACHEM VIGEVANO 72 FORTITUDO BOLOGNA 80 ELACHEM VIGEVANO: Rossi 7, Smith 14, Peroni 8, Leardini 10, Wideman 10; Bertoni, Amici, Battistini 11, Strautmanis 1, Bertetti 11; Oggioni ne, D’Alessandro ne. All. Pansa. FORTITUDO BOLOGNA: Panni 11, Bolpin 10, Aradori 16, Ogden 17, Freeman 16; Giordano 6, Morgillo 1, Taflaj 3, Sergio, Conti, Kuznetsov ne. All. Caja. Arbitri: Boscolo Nale, Radaelli, Berlangieri. Note: parziale 12-7, 36-33, 56-59. Tiri da due: Vigevano 12/31; Fortitudo 14/30. Tiri da tre: 11/29; 12/30. Tiri liberi: 15/20; 16/20. Rimbalzi: 33; 42.