Freeman e Sabatini sbloccano la Fortitudo Bologna: Orzinuovi va ko

Bologna, 9 ottobre 2024 – Riedizione della finale di Supercoppa di due settimane fa contro Orzinuovi e première casalinga fra luci e ombre per la Effe scudata di coach Cagnardi (recupero della seconda giornata di A2 posticipata per la concomitanza di Liverpool-Bologna), che sblocca con fatica il proprio ruolino di marcia in campionato, dopo le sconfitte di Milano e Rimini, e si sgrava per qualche ora in vista della trasferta di sabato sera a Cremona.

Sono subito Guariglia e Freeman a prendersi il proscenio del ‘Madison’ in avvio di partita, con entrambe le difese molto permissive e un andamento di sostanziale parità. Questo fino all’appoggio sul fondo di Bolpin e l’alley-oop di Gabriel che danno il primo vantaggio a Bologna dopo 5’ di gioco: ma per la prima spallata si deve attendere la tripla dell’americano di Charlotte, che fa 17-10 e obbliga coach Ciani al primo time-out del match. Botta e risposta Costi-Bolpin e la Effe sembra amministrare l’inerzia senza affanni, ma un paio di ritardi difensivi su Pepe e Moretti rimettono sui binari Orzinuovi, che torna a -2. Tap-in di Gabriel, semigancio di Williams e la prima frazione va in archivio 25-23.

In apertura di secondo quarto Moretti riporta l’ago della bilancia in verticale, Williams e Pepe la spostano a favore di Orzinuovi e dopo 90 secondi è coach Cagnardi a tamponare il flusso ospite col time-out (0-8 di parziale). Di rientro, sono invece due incursioni di capitan Fantinelli a permettere a Bologna di agganciare di nuovo gli ospiti, antipasto delle tre triple consecutive di Gabriel e Bolpin che valgono il 38-34 nel momento di maggiore fiatone difensivo dei locali. È infatti un fuoco di paglia che dura 30 secondi: tripla di Pepe, contropiede di Devoe, jumper di Guariglia e Orzi di nuovo a +3. A metterci la pezza è l’arresto e tiro del ‘Fante’ che manda tutti a riposto 44-45.

La banda di coach Ciani riprende esattamente da dove aveva lasciato: altro passo, altro mordente e Costi, Devoe e Williams a siglare il break di 0-7 che vale il 48-54 al 25’: Bologna si sfilaccia alla velocità della luce e le due schiacciate consecutive di Devoe e Williams, alla quale si accoda la tripla di Costi, fanno +10 Orzinuovi nello sbigottimento del PalaDozza. Freeman, liberi di Sabatini e tripla di Gabriel: qualcosa sembra riattivare l’orgoglio locale (-2), prima del doppio autografo ai liberi di Devoe, che nel finale chiude la frazione 64-68.

Difese più solide nelle ultime curve di gara, con Freeman a creare spazio in area e Moretti a dar filo da torcere alla retroguardia biancoblù, che protesta per qualche fischiata ingenerosa. Dalla lunga bagarre ne escono Freeman, Gabriel e Mian, che fanno detonare piazza Azzarita coi canestri ravvicinati che permettono alla Effe di rimettere la testa avanti a 4’ dalla fine (74-70). Pepe accorcia dalla lunetta, Freeman posa al vetro, Pepe replica di nuovo dal gomito e Sabatini mette la ciliegia dalla lunga (79-73). Orzinuovi tenta l’ultima offensiva, ma il tecnico a Pepe e il libero di Sabatini danno alla Fortitudo i primi 2 punti della stagione 2024-2025.

Il tabellino

Fortitudo-Orzinuovi 80-75 FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Giordano, Bonfiglioli, Gabriel 19, Battistini 2, Braccio, Bolpin 10, Panni 3, Cusin, Mian 4, Fantinelli 10, Freeman 22, Sabatini 10. All. Cagnardi. GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Loro, Vencato 3, Williams 12, Bertini 2, Devoe 14, Costi 8, Bogliardi 2, Guariglia 10, Moretti 10, Pepe 14. All. Ciani. Arbitri: Radaelli, Cappello e Fiore. Note: parziali 25-23, 44-45, 64-68. Tiri da due: Fortitudo 23/32; Orzinuovi 22/35. Tiri da tre: 8/26; 6/22. Tiri liberi: 10/12; 13/19. Rimbalzi: 29; 30.