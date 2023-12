Fortitudo, giovedì 7 dicembre la sfida con Rimini: dove vederla

Bologna, 6 dicembre 2023 – Reduce dalla vittoria di domenica scorsa a Chiusi, la Fortitudo scende in campo, domani sera alle 20.30 al PalaDozza, per affrontare Rimini nella seconda giornata di ritorno del girone Rosso di serie A2.

La formazione di Attilio Caja è attesa dal primo di due ravvicinati derby emiliano-romagnoli, visto che domenica i biancoblù saranno di scena alla Unieuro Arena per affrontare i padroni di casa di Forlì.

“Il nostro cammino prosegue con un altro match impegnativo. Io qui sto benissimo, sono felice, le cose vengono naturalmente – conferma Attilio Caja -. Se si riesce a fare bene il resto è automatico. A Bologna sapevo che avrei rinunciato alla Serie A, ma sono arrivato qui molto motivato e sereno, oltreché convinto. Sono contento di andare in palestra con i ragazzi, loro mi danno soddisfazioni, sono spugne a cui si può dire qualsiasi cosa dal punto di vista tecnico. Speriamo di fare sempre bene, anche perché sono in dovere verso i tifosi. Quando vedi tanta gente che ci crede, tanti in giro con la felpa, la maglietta, allora capisci il senso di appartenenza ad un gruppo e questo aumenta le motivazioni”.

Limitazioni In base alle disposizioni emesse dalla questura di Bologna, il tratto stradale di via Calori compreso tra l’angolo con via Graziano, via Dolfi e l’angolo con Piazza Azzarita, via Ercolani, sarà interdetto al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, con il contestuale divieto di sosta a tutti gli autoveicoli e motoveicoli tra le ore 16.30 e le 23.30 Biglietti La vendita dei biglietti rimasti per la partita di questa sera resterà attiva esclusivamente al PalaDozza, ingresso Piazza Azzarita a partire dalle 18. Arbitri Direzione di gara affidata a Rudellat, Luca Attard, Bartolini. Radio & tv Diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno. Differita tv su Trc sabato 9 dicembre, alle 15.30.