Nba, Antetokounmpo è stellare ma non basta ai Bucks. Per Green sospensione finita

Uno strepitoso Antetokounmpo non basta a Milwaukee, battuta a Houston per 112-108. Il fenomeno greco firma una prestazione da 48 punti e 17 rimbalzi, pareggiando a quota 17 il record di franchigia detenuto da Kareem Abdul-Jabbar per numero di partite con almeno 45 punti realizzati. Ma oltre al classe '94, il resto funziona poco. Lillard manda a referto 18 punti (ma con 5/16 al tiro), Middleton appena 10, mentre dall'altra parte si registrano la doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi di Sengun e quella da 14 punti e 11 rimbalzi di Jabari Smith Jr, due dei sette giocatori dei Rockets ad andare in doppia cifra per punti segnati.

Tatum e Brown super

Non sbaglia invece Boston. La squadra con il miglior record del lega fino a questo momento (28 vinte e sette perse) si impone a Indiana con il punteggio di 118-101, trascinata da un sontuoso Tatum, che chiude con una doppia doppia da 38 punti e 13 rimbalzi. Sopra le righe anche la performance di Brown, che è protagonista con 31 punti. I Celtics, praticamente privi di Porzingis (in campo solo pochi minuti a causa di un colpo subito ad un occhio), dominano a rimbalzo e contengono ottimamente il play avversario Haliburton (17 punti e "appena" sette assist). Il migliore per i Pacers a fine gara risulta essere Mathurin con 20 punti.

Colpi esterni per Utah e New York

Sconfitta a dir poco sorprendente per Philadelphia. Senza Embiid, i 76ers devono arrendersi di fronte ai Jazz di un Fontecchio da 7 punti e altrettanti rimbalzi in 33 minuti trascorsi sul parquet. Utah, che festeggia la vittoria esterna con il risultato di 120-109, viene trascinata dalle doppie doppie di Markkanen e Sexton: il primo conclude con 33 punti e 13 rimbalzi, il secondo con 22 punti e 10 assist. Sul fronte opposto risultano inutili i 49 punti della coppia composta da Maxey e Oubre Jr. Non fa di certo notizia invece l'affermazione a Washington dei New York Knicks. Randle (39 punti) e Brunson (33) sono incontenibili e i padroni di casa devono alzare bandiera bianca per 121-105, nonostante gli sforzi di Kuzma (27 punti) e di un Avdija da 23 punti e 10 rimbalzi. Non schierato Gallinari.

Riecco Green

Nel frattempo, la Nba dà il via libera per il ritorno in campo di Draymond Green, a distanza di poco meno di un mese dalla squalifica a tempo indeterminato a causa del pugno rifilato a Jusuf Nurkic nel corso del terzo quarto di Phoenix Suns-Golden State Warriors. Il giocatore, che si è sottoposto ad un percorso riabilitativo con l'ausilio della lega e della sua franchigia, può quindi rimettersi a disposizione di coach Kerr dopo le 12 partite saltate.

