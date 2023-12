Nba, Green ci ricasca: pugno in volto a Nurkic

Milano, 13 dicembre 2023 - Draymond Green ci è ricascato ancora una volta. Nemmeno un mese dopo rispetto la presa al collo nei confronti di Rudy Gobert in occasione della rissa all'inizio di Golden State-Minnesota che gli è costata la sospensione per cinque partite senza stipendio, il numero 23 degli Warriors si reso nuovamente protagonista in negativo. Nella notte, per la precisione nel corso del terzo quarto della sfida fra Golden State e Phoenix disputata in Arizona, Green ha sferrato un pugno in faccia a Jusuf Nurkic, con il centro dei Suns che è finito al tappeto. Ovviamente gli arbitri hanno immediatamente espulso il classe '90 (è la terza volta in stagione che viene cacciato anzi tempo dal campo) e adesso il giocatore andrà certamente incontro ad una nuova squalifica. Vedremo quanto dura sarà in questa circostanza la mano dell'Nba alla luce dei precedenti avvenimenti.

Le scuse di Green

Quel che è certo è che nell'ambiente si sta perdendo (o forse si è già persa) la pazienza nei confronti di Green, ormai ritenuto un pericolo dagli avversari per la sua incapacità di controllare gli attacchi di ira di cui è vittima durante il gioco. Ma come si è giustificato il 33enne a fine gara? "Sapete che non sono tipo da chiedere scusa per ciò che fa, ma in questo caso voglio chiedere scusa a Jusuf perché non era mia intenzione colpirlo in faccia. C’è stato con un contatto, mi stava trattenendo per l’anca… non l’ho fatto apposta e mi scuso. So che a vedere dal replay sembra il contrario, ma il mio obiettivo era quello di farmi chiamare il fallo", le parole di Green in conferenza stampa.

Dubs sconfitti

Anche l'allenatore di Golden State, coach Steve Kerr, non si è sottratto alle domande riguardanti l'episodio violento di cui si è macchiato il proprio giocatore. "Abbiamo bisogno di Draymond. Lui lo sa, ma deve trovare il modo di mantenere la calma e restare in campo per aiutare i suoi compagni". Per la cronaca, dopo l'espulsione di Green, avvenuta sul punteggio di 65-60 in favore degli Warriors, sono stati i Suns a conquistare la vittoria, imponendosi con il risultato di 119-116, grazie ai 32 punti di Devin Booker. Dopo il pugno subito, Nurkic ha chiuso con una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi, mentre ai Dubs non sono bastati i 24 punti di Steph Curry.

Leggi anche: Eurocup, Venezia crolla a Parigi e incassa il settimo ko