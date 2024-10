Nba, Opening Night: orari e dove vedere le prime partite in tv

Milano, 22 ottobre 2024 – Finalmente riparte la Nba. Comincia la caccia ai Boston Celtics, campioni in carica dopo aver avuto la meglio dei Dallas Mavericks nelle Finals. Tatum e compagni saranno i primi a scendere in campo al Td Garden: avversaria di turno New York. Prima della palla a due ci sarà la consueta cerimonia di consegna degli anelli. Coach Mazzulla deve ancora rinunciare a Kristaps Porzingis, che sta recuperando dall'infortunio degli scorsi mesi. Dall'altra parte ecco i rinnovati Knicks, che in estate sono stati protagonisti della trade che ha portato nella Grande Mela da Minnesota Karl-Anthony Towns, mentre ai Twolves sono finiti Julius Randle e Donte DiVincenzo.

Attesa per LeBron e Bonny

Nell'altra sfida della Opening Night saranno di scena alla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove i Lakers affronteranno proprio Minnesota. Grande attesa in casa gialloviola: potrebbe essere la prima volta in un appuntamento ufficiale in campo in contemporanea di LeBron James e il figlio Bronny, come già accaduto durante la preseason. Vedremo se coach JJ Redick, al debutto sulla panchina della storica franchigia, deciderà di schierarli insieme. Sull'altro fronte c'è una rivale davvero tosta come i Twolves, che nella passata stagione regolare hanno chiuso al terzo posto a Ovest, per poi essere eliminati da Dallas nelle finali di conference. Occhi puntati ovviamente su Anthony Edwards e sul duello con LeBron.

Orari e dove vedere le partite

Come detto, si comincia a Boston: il match inaugurale fra Celtics e Knicks va in scena nella notte italiana fra oggi (martedì 22 ottobre) e domani (mercoledì' 23 ottobre), con palla a due fissata all'alla 1.30. Si potrà assistere all'incontro su Sky Sport NBA (telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna) o in alternativa in streaming su Sky Go. L'incontro fra Lakers e Timberwolves invece inizierà alle 4 e verrà trasmesso sempre su Sky Sport Nba (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) e in streaming su Sky Go.