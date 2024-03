Nba, Wembanyama e LeBron show. Curry trascina Golden State

Milano, 1 marzo 2024 - E' ancora LeBron James show. Dopo aver rifilato 34 punti (di cui 19 nell'ultimo periodo) ai Clippers, il numero 23 dei Lakers ne segna altri 31 (distribuendo pure 9 assist) in occasione del match contro Washington, trascinando i suoi al successo dopo un tempo supplementare per 134-131. Con questo score, il nativo di Akron si avvicina sensibilmente a quota 40mila punti realizzati in carriera, traguardo distante appena nove lunghezze. Nella notte italiana fra sabato e domenica, ecco che l'ex Miami e Cleveland ha l'occasione di raggiungere l'obiettivo durante la sfida con i Denver Nuggets. A dare una mano al "Re" per avere ragione degli Wizards è Davis, autore di una doppia doppia da 40 punti e 15 rimbalzi, mentre Russell chiude con 22 punti. Dall'altra parte non basta la prova di Poole, che mette a referto 34 punti.

Wembanyama da record

Altro protagonista assoluto della notte Nba è Wembanyama, che diventa il primo giocatore nella storia a firmare una prestazione da almeno 25 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, 5 stoppate e 5 triple. Nell'affermazione interna dei suoi San Antonio Spurs per 132-118 contro Oklahoma City, il francese colleziona 28 punti, 13 rimbalzi, 7 assist, 5 stoppate e altrettanti canestri da 3 punti. Anche Vassell manda a bersaglio 28 punti, aggiungendoci pure 9 assist, mentre sono 31 quelli di Gilgeous-Alexander. Ai Thunder quindi non riesce l'aggancio ai Minnesota Timberwolves in vetta alla classifica della Western Conference.

Sorridono Denver, Golden State e Milwaukee

A Ovest, ad un passo da Oklahoma City c'è Denver, che si impone per 103-97 contro i Miami Heat. Fondamentali per i campioni in carica le prestazioni di Porter Jr. (30 punti e 11 rimbalzi) e Jokic (18 punti e 11 rimbalzi). Continua il momento d'oro di Golden State. Curry va in doppia doppia con 31 punti e 11 rimbalzi, Kuminga segna 25 punti e i Dubs espugnano il Madison Square Garden di New York con il risultato di 110-99. Per le speranze dei Knicks non sono sufficienti i 27 punti di Brunson. Non si arresta nemmeno la marcia vincente di Milwaukee. I Bucks ottengono il quarto successo consecutivo, battendo gli Charlotte Hornets per 111-99. Doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo, mentre Gallinari conclude la sua gara con 2 punti in 12 minuti trascorsi sul parquet.

Gli altri risultati

Serve un grande Booker (35 punti) a Phoenix per avere la meglio di Houston con il punteggio di 110-105. Per i Suns, da segnalare anche i 24 punti di Durant e la doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi d Nurkic. Fra i Rockets spicca Green, autore di 34 punti. A completare il quadro dei risultati ecco la vittoria per 115-107 degli Orlando Magic contro gli Utah Jazz e quella per 124-97 dei Brooklyn Nets ai danni degli Atlanta Hawks.

