Qualificazioni Eurobasket 2025, Italia-Turchia: orario e dove vederla

Pesaro, 21 febbraio 2024 – Si avvicina la palla a due del primo appuntamento dell'Italia nelle qualificazioni a Eurobasket 2025. Inserita nel raggruppamento B assieme a Ungheria, Islanda e Turchia, la selezione azzurra si appresta ad affrontare quest'ultima alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Vitrifrigo Arena che, dopo il sold-out contro la Spagna nel novembre 2022, vivrà un'altra grande serata: procede spedita la vendita dei tagliandi, ancora disponibili sul circuito Vivaticket.

I convocati

Per il primo match, il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha lasciato fuori dalla lista dei convocati Bortolani, Caruso e Spagnolo. Questi i 12 che affronteranno la Turchia: Spissu, Mannion, Tonut, Melli, Flaccadori, Tessitori, Ricci, Polonara, Severini, Procida, Pajola, Petrucelli.

I precedenti

Sono 58 i precedenti contro la Turchia, numero che ne fa la quinta Nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia dopo Francia (101), Germania (68), Grecia e Spagna (67). L’ultima gara la scorsa estate nel torneo di Trento, vinta al supplementare 90-89. La prima nel lontano 1949 a Napoli in amichevole con un successo per 49-29. Il bilancio è a favore degli Azzurri (47/11). Sono invece 12 i precedenti Azzurri nella città marchigiana: tutte amichevoli tranne il match con la Spagna nel novembre 2022 e il successo sulla Russia del 2002 nelle qualificazioni all’EuroBasket dell’anno successivo, quello poi chiuso dall’Italia con il Bronzo vinto al termine della finale 3°-4° posto contro la Francia. Il primo match disputato a Pesaro dalla Nazionale risale al 1958: amichevole vinta dagli Azzurri di coach Nello Paratore (62-57) sulla Jugoslavia di Radivoje Korac e Ivo Daneu al Palazzetto di Viale dei Partigiani. Le ultime cinque partite degli Azzurri a Pesaro (1997, 2000, 2002, 2012 e 2022) sono state giocate nell’attuale Vitrifrigo Arena.

Le parole di Pozzecco

"So bene quanto Pesaro viva di basket, qui si viene sempre molto volentieri e come Nazionale sapevamo che saremmo stati accolti con entusiasmo e passione", sono le parole del ct Pozzecco alla vigilia della sfida con la Turchia. "Domani per la prima volta in panchina non sarà con noi Charlie Recalcati: tutti sanno quanto io sia legato a lui, è una delle persone più importanti della mia carriera. La decisione l’abbiamo dovuta prendere perché anche in ottica Olimpiadi era necessario asciugare un po’ lo staff tecnico. Vivrò il passaggio di consegne tra Gigi e Nik ma non sono preoccupato perché certamente è assicurata la continuità da due professionisti che sono così legati alla maglia Azzurra. La Turchia sarà un avversario non semplice, è un’ottima squadra ed è allenata magnificamente da Ergin Ataman, uno dei migliori coach a livello europeo di tutti i tempi. La partita sarà complicata ma mi fido dei miei giocatori e sono sicuro che faremo una grande partita”.

Così Melli

Oltre a Pozzecco è intervenuto anche capitan Nicolò Melli. "A Pesaro mi lega un ricordo speciale, nel 2011 sono venuto qui in prestito da Pesaro e per me è stato come rinascere, perché fui accolto da tanto affetto. Esordire da capitano proprio qui a Pesaro avrà un sapore speciale. Ringrazio il Presidente per le parole che ha speso per me. Affronteremo la Turchia con la massima concentrazione, sarà una partita complicata ma sappiamo che ci sarà un grande pubblico e lo vogliamo ripagare nel modo migliore. Poi ci attende il sogno olimpico ma credo sia giusto fare un passo per volta. Speriamo che domani sia una serata speciale, per noi e per Pesaro”.

Orario e dove vederla

Italia-Turchia si disputa giovedì 22 febbraio, con palla a due in programma alle 20.30. Il match verrà trasmesso live su DAZN, Sky Sport Arena e Now.

