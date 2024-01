La Virtus torna a sorridere e affonda Brindisi

Bologna, 15 gennaio 2024 – Tutto facile per la Virtus che mette in campo fisicità e qualità e strapazza alla Segafredo Arena, nel posticipo della 16esima giornata di serie A, l’Happy Casa Brindisi per 103-76.

Banchi lascia a riposto Shengelia, ma ha l’occasione di ruotare i propri giocatori senza sovra-dosare l’impegno di nessuno, complice una sfida che dopo lo 0-4 iniziale per Brindisi si fa subito in discesa per Marco Belinelli e compagni. Il confronto dura in effetti il testo necessario alle V Nere di prendere in mano l’inerzia della sfida e stravincere senza affanni.

Ospiti come detto avanti 0-4, poi inizia il monologo bianconero che tocca il massimo vantaggio sul +16 sul 35-19 proprio a fil di sirena di primo stop, con Mickey molto positivo con 7 punti e capitan Belinelli assolutamente dominante con 14.

La sfida è a senso unico con i bianconeri che allungano ancora fino a toccare, già al 15’ sul punteggio di 51-21, i 30 punti di vantaggio (ritoccato poco dopo sul 56-25).

In campo si vedono due squadre che viaggiano a velocità diversa e che hanno una fisicità e un atletismo completamente diversi, anche se la Virtus non è al completo per il consueto tournover degli stranieri voluto da Banchi. Banchi approfitta dell’occasione per dare tanti minuti a Zizic e per ruotare a 11 tutti i propri effetti. Si vede anche l’ex di turno Bruno Mascolo che diventa, come tutti i suoi compagni, protagonista.

All’intervallo la Virtus arriva sul +22, ma anche con 58 punti segnati, dando grande dimostrazione di forza e solidità. Con questi presupposti la ripresa diventa pura formalità per i bianconeri che centrano un successo facile facile, allarga ancora la forbice del distacco, che tocca anche il +34 sul 98-64 al 37’, e si preparano con rinnovato ottimismo alla sfida di Eurolega contro l’Asvel Villeurbanne di giovedì sera sempre alla Segafredo Arena.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 103 HAPPY CASA BRINDISI 76 SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 6, Belinelli 16, Cordinier 7, Mickey 9, Dunston 4; Lundberg 16, Pajola 12, Polonara 7, Zizic 9, Abass 6, Mascolo 11, Menalo. All. Banchi. HAPPY CASA BRINDISI: Laquintana, Morris 12, Sneed 18, Laszewski 3, Bayehe 8; Jackson 4, Bartley 21, Johnson 6, Rismaa, Lombardi 1; Malaventura, Seck ne. All. Sakota. Arbitri: Attard, Baldini e Patti. Note: parziali 35-19, 58-36, 78-53. Tiri da due: Virtus 21/37; Brindisi 20/40. Tiri da tre: 15/27; 8/23. Tiri liberi: 16/26; 12/14. Rimbalzi: 38; 26.