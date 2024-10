Venezia Virtus, dove vedere la partita in tv

Bologna, 11 ottobre 2024 - Venezia-Virtus fa 101. E’ sicuramente una delle sfide storiche e più affascinanti nel panorama nazionale di basket, diventata centenaria e che anche domani si ripropone. Palla a due al Taliercio alle 20 per un confronto importante per l’una e per l’altra contendente. La Virtus arriva alla sfida dopo il ko con l’Asvel che ha confermato criticità e pregi di una squadra che non molla mai che ha elementi di grande valore, ma anche un approccio sbagliato al match e un carenza sottocanestro a dir poco cronica tanto che i francesi hanno banchettato a rimbalzo. Serve una passo avanti per continuare nel cammino che in campionato ha portato all’attuale 2-0 bianconero dopo le vittorie con Trapani e Pistoia. “Un’altra trasferta a meno di 48 ore su un campo rinomatamente ostico - sottolinea il vice allenatore Daniele Parente -. Sarà importante rigenerare energie nervose, contenere le loro folate in transizione, limitare le seconde opportunità di tiro da rimbalzo offensivo, soprattutto dei loro lunghi lavorando di squadra. In attacco è necessario fare ancora un passo in avanti a livello di squadra.” Unico indisponibile in Virtus Cacok, mentre Venezia deve fare.a meno dell’ex Tessitori, Munford, Ennis e Parks, Ex della sfida oltre al già citato Tessitori, Akele, Visconti e Tucker. Precedenti - La Virtus ha conquistato 59 dei 100 precedenti ed è avanti per 29-18 negli scontri diretti giocati a Venezia Nella scorsa stagione le due società si sono ritrovate nella semifinale Scudetto, finita 3-1 per Bologna. In stagione regolare, Venezia non vince in casa contro la Virtus dal 4 novembre 2018 (94-75). Dopo quella gara Bologna ha ottenuto 5 vittorie consecutive. Arbitri - Direzione di gara affidata al trio composto da Manuel Attard, Mark Bartoli, Marco Catani. Radio @ Tv - Diretta tv su Dazn, radio su Nettuno Bologna Uno, differita Tv su Trc.