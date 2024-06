Virtus Bologna, rinnovata la sponsorizzazione con Segafredo

Bologna, 13 giugno 2024 – Accordo trovato, anche nella prossima stagione la Virtus sarà targata Segafredo.

Con un comunicato congiunto Virtus Pallacanestro Bologna e Segafredo Zanetti spa hanno comunicato l’intenzione di continuare insieme anche nella prossima stagione.

Almeno per un altro anno la Segafredo sarà quindi in main sponsor bianconero. Nel comunicato Virtus e Segafredo non hanno comunicato la cifra dell’accordo, che potrebbero e dovrebbero essere più basse rispetto a quelle della passata stagione.

Le parole tranquillizzanti di Massimo Zanetti, in commento all’uscita del primo comunicato, del 14 maggio scorso della Segafredo Zanetti spa (che affermava che non si sarebbe rinnovato il contratto di sponsorizzazione), hanno trovato così conferma dando continuità al progetto sportivo bianconero, che questa sera è atteso da un passo importante con gara 4 di finale scudetto in programma al Forum di Assago alle 20.30.

Il comunicato

“Virtus Pallacanestro Bologna e Segafredo Zanetti comunicano, con reciproca soddisfazione, il perfezionamento, in data odierna, del contratto di sponsorizzazione della società cestistica per la stagione 2024/2025. Segafredo Zanetti augura alla compagine sportiva le migliori fortune”.