Virtus Bologna, per la prima c’è l’Efes: quando e dove vedere la partita

Bologna, 2 novembre 2023 – Esordio stagionale alla Segafredo Arena per la Virtus che domani sera alle 20.30 ospiterà all’interno della Fiera di Bologna, l’Efes Istanbul. Reduce da un periodo particolarmente positivo, sia in campionato che in Eurolega i bianconeri cercano di continuare la loro striscia positiva anche in casa con la formazione turca. Finora le 4 vittorie, in 5 partite giocate, confermano l’ottimo inizio di campagna Europea di Shengelia e compagni che però nell’Anadolu Efes Istanbul troveranno un avversario difficile da battere. Assente ovviamente Polonara, per il resto coach Luca Banchi, che inquadra così la sfida, avrà la rosa della Virtus al completo. “C’è grande attesa per questa gara, arriviamo sull’onda emotiva dei quattro successi consecutivi ma con la consapevolezza che avremo di fronte una delle serie candidate alle F4. L’Efes è una squadra che più di ogni altra negli ultimi cinque anni ha centrato successi, ha vinto due titoli. Nonostante il cambio di allenatore e qualche nuovo arrivo ha una struttura e un’identità di squadra che la renderà una delle protagoniste. Sarà una serata speciale, servirà una grande prestazione: torneremo finalmente alla Virtus Segafredo Arena e contiamo di farlo davanti ad una grande cornice di pubblico. Speriamo possa essere una partita entusiasmante e coinvolgente, tale da regalare un’altra gioia ai nostri tifosi e centrare un’impresa, perché tale sarebbe quando ti trovi ad affrontare squadre del talento e dell’esperienza dell’Efes”.

Nella consueta conferenza di presentazione pre-gara tra i giocatori a parlare è l’ex Dunston. “Giochiamo contro la mia vecchia squadra, l’Efes, una squadra con una grande storia e che di recente ha avuto molti successi, con molto talento, sarà difficile per loro venire qui. Saranno affamati, hanno perso l’ultima partita, quindi dobbiamo venire con molta energia, giocare insieme con una forte presenza difensiva. Dobbiamo giocare insieme, è anche la nostra prima partita nel nuovo palazzetto, quindi sarà fantastico avere tutti i tifosi qui a sostenerci, daremo il massimo”.

Biglietti

Ancora disponibili i tagliandi per la Segafredo Arena sia sul circuito Viviaticket che da domani alla biglietteria di P.zza della Costituzione che sarà aperta dalle 18.30.

Arbitri

Direzione di gara affidata al trio composto da Perez, Racys e Porobic.

Radio & Tv

Diretta su Sky Sport, DAZN, Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.