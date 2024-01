Virtus cade ancora, con l’Efes finisce 99-75

Istanbul (Turchia), 12 gennaio 2024 – Niente da fare, la Virtus cade ancora e viene sconfitta 99-75 a Istanbul dall’Efes.

A 48 ore dal ko col Maccabi, la formazione di Luca Banchi cede anche contro i turchi, complice una giornata storta al tiro e una difesa meno efficace del solito.

La stanchezza fisica e mentale pesa come un macigno in questo momento in casa Virtus, con i bianconeri che hanno faticato a pareggiare la fisicità dell’Efes. Si rivede in campo Jordan Mickey e questa è forse l’unica buona notizia per i bianconeri, in una serata da dimenticare presto.

Dopo un inizio tra break e contro break, è proprio l’Efes a prendere in mano la sfida e man mano ad allungare toccando il 50-29 all’intervallo.

Troppe le palle perse di un attacco bianconero che fatica tantissima per cercare di fermare gli esterni Bryant, Larkin e Thompson e i lunghi Pleiss, Willis e Jones.

La Virtus precipita così a -23 sul 56-33 ad inizio terza frazione di gioco e nonostante Belinelli e compagni sembrino fare qualcosa in più in attacco che soprattutto in difesa, non riesce a stringere la forbice del distacco che rimane sempre intorno ai 20 punti di differenza. Nell’ultimo quarto i bianconeri provano inizialmente a tenere, ma alla fine finiscono a -24.

Il tabellino

EFES ISTANBUL 99 VIRUTS BOLOGNA 75 EFES ISTANBUL: Larkin 11, Beaubois 9, Thompson 26, Pleiss 6, Osmani; Willis 9, Jones 10, Bryant 21, Oncel 1, Oturu 6; Yildizli ne, Daum ne. All. Can. VIRTUS BOLOGNA: Hackett 6, Cordinier 9, Belinelli 10, Polonara 5, Zizic 2; Lundberg 14, Pajola 5, Lomazs 3, Shengelia 3, Mickey 12, Dunston 4, Abass 2. All. Banchi. Arbitri: Difallah, Nedovic, Cortes. Note: parziali 26-15, 50-29, Tiri da due: Efes 26/42; Virtus 18/30. Tiri da tre: 9/24; 7/23. Tiri liberi: 20/25; 18/20. Rimbalzi: 33; 28.