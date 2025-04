Virtus Bologna perde pezzi, Grazulis al Badalona

Bologna, 1 aprile 2025 - Visconti, Tucker e adesso anche Grazulis. La Virtus continua a cambiare e, al momento, a perde pezzi. Dopo la partenza per Riccardo Visconti con il 27enne che si è trasferito a Granada e di Rayjon Tucker che concluderà la stagione in maglia AEK Atene, oggi è arrivata l’ufficialità della partenza anche di Andrejs Grazulis che vestirà la canotta dello Joventut Badalona fino al 30 giugno 2025.

Con questo tris di partenze, attualmente Dusko Ivanovic ha 12 giocatori-12 nel proprio organico, compreso Justin Holiday, il cui contratto è in scadenza tra meno di una mese. Holiday è rimasto in panchina per tutta la sfida con la Reggiana, una scelta di coach Ivanovic che sembra tanto di bocciatura definitiva per l’ala americana. Da capire se con le tre partenze, e con la posizione da difinire di Holiday, la Virtus tornerà o meno sul mercato alla ricerca di un elemento che possa essere utile per questo decisivo finale di stagione.

Il comunicato Virtus

“Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Joventut Badalona per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive dell’atleta Andrejs Grazulis. Tutto il Club augura ad Andrejs un buon finale di stagione”.