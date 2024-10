Virtus Bologna, all’Unipol arriva Kaunas per la terza sfida di Eurolega

Bologna, 14 ottobre 2024 - Terza sfida di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna. Domani sera,15 ottobre, alle 20.30 la formazione di Luca Banchi scende in campo per affrontare, all’Unipol Arena, lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri.

Dopo le sconfitte con Efes e Asvel la formazione bianconera cerca il primo squillo in Eurolega, per bissare quello che di buono, 3 su 3 le V Nere hanno centrato invece in campionato.

“Apriamo questo primo doppio turno di EuroLeague contro lo Zalgiris consapevoli di dover giocare una gara determinata e lucida, contro un’avversaria che sa esaltarsi nel gioco in transizione e sul penetro e scarico grazie alla versatilità dei suoi quintetti - conferma coach Luca Banchi -. Abbiamo un grande desiderio di centrare il primo successo stagionale europeo che solo una prestazione collettiva di alto livello potrà garantirci”.

Assente ovviamente il lungodegente Devontae Cacok. “Sarà una partita tosta ma giochiamo in casa e quindi dovremo mettere ancora più energia, sfruttando il calore dei nostri tifosi - sottolinea Achille Polonara -. In una partita come quella di domani sarà cruciale iniziare bene a differenza di quello che abbiamo fatto nelle scorse gare. Lo Zalgiris ha esperienza e un nucleo di giocatori che si conoscono e giocano a Kaunas da tanto tempo”.

Biglietti - A disposizione sul circuito Vivaticket e domani dalle 18 alla biglietteria della Unipol Arena. Arbitri - Direzione di gara affidata al trio composto da Peruga, Bissang e Udyanskyy. Radio @ Tv - Diretta su Sky Sport, DAZN e radio su Nettuno Bologna Uno.