Virtus, ko in Eurolega contro i francesi

Parigi (Francia), 28 novembre 2024 - Continua la maledizione dei finali di partita per la Virtus che cade 81-78 in casa della rivelazione della stagione di Eurolega Parigi. La formazione di Luca Banchi parte bene, con un eccellente Clyburn, tiene benissimo per oltre un quarto e poi invece cede al ritorno dei padroni di casa guidati da un eccellente Shorts. In svantaggio 44-38 a metà partita, Marco Belinelli e compagni vanno sotto anche in doppia cifra, hanno la forza di riagguantare la partita, ma nel finale devono comunque cedere alla maggiore freschezza della formazione diretta da Splitter. Per la Virtus un nuovo ko in Eurolega dove la formazione bolognese continua a pagare la poca lucidità - freschezza nei finali di partita. Domenica intanto riprende il campionato con la insidiosa trasferta di Brescia.

Il tabellino

PARIGI 81 VIRTUS BOLOGNA 78 PARIGI: Shorts 19, Ouattara 5, Ward 6, Jantunen 6, Hayes 8, Malcom 3, Kratzer 4, Sy 2, Lo 15, Cavaliere 2, Hifi 11, Shahrvin ne. All. Splitter. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 3, Cordinier 16, Clyburn 25, Grazulis 2, Zizic 9, Shengelia 8, Morgan 4, Polonara, Belinelli 5, Hackett, Diouf 6, Tucker. All. Banchi. Arbitri: Lottermoser, Ryzhyk, Baena. Note: parziali 21-24; 44-38; 69-61. Tiri da due: Parigi 16/37; Virtus 18/35. Tiri da tre: 13/34; 9/29. Tiri liberi: 10/17; 15/24. Rimbalzi: 48; 38.