Virtus a Reggio Emilia: dove vederla in tv

Bologna, 6 gennaio 2024 – Nemmeno il tempo per esultare la doppia vittoria di Eurolega con Bayern Monaco e Alba Berlino che la Virtus torna a rituffarsi in campionato, affrontando, domani sera alle 19 in trasferta Reggio Emilia nell’ultima giornata del girone di andata. Sfida interessante al PalaBigi per la Virtus che si è già conquistata un posto alla Final Eight di Coppa Italia, così come i reggiani. Unahotels e Virtus sono però ancora in corsa per migliorare la propria griglia in vista della Final Eight di Coppa Italia, in un confronto che unisce rivalità sportiva a interessi di classifica. Virtus senza Ognjen Dobric out per una distorsione alla caviglia, Jordan Mickey assente per un problema muscolare alla coscia e Devontae Cacok out per un trauma al ginocchio destro.

“Chiuderemo il nostro girone di andata con una trasferta molto impegnativa, seconda di quattro gare fuori casa consecutive, che in pochi giorni metterà alla prova la nostra capacità di recupero all’interno di un processo di inserimento dei nuovi arrivati – conferma Luca Banchi - Reggio Emilia è una squadra molto attrezzata che sta disputando un torneo di vertice il cui valore tecnico ed organizzazione avrebbero meritato maggior tempo per una adeguata preparazione. Sarà nostro compito rispondere alle difficoltà che potremo incontrare con una prestazione concreta e di carattere”. A presentare la sfida per Reggio è l’altro coach, Dimitris Priftis. "La Virtus non ha bisogno di presentazioni. Ci ritroviamo di fronte la formazione ad oggi più in forma di tutta l’Eurolega. Sarà una partita estremamente impegnativa, dovremo affrontarla con la massima serietà, concentrazione ed energia. Dopo la gara contro Venezia, credo che la squadra abbia mostrato volontà di migliorare, facendo progressi sia in attacco che in difesa ed intraprendendo la strada giusta. Questo ci ha portato a vincere partite importanti, prima di arrivare all’ultima giornata a Varese, un match davvero deludente dove ci siamo tolti tutta la fiducia e la sicurezza che questi progressi avevano costruito. La cosa importante per noi quindi è restare con i piedi per terra, essere realisti e continuare a lavorare duro, pensando più a noi stessi che agli avversari. Questo ci permetterà di ritrovare stabilità ed equilibrio. Ma soprattutto, vogliamo e dobbiamo ritrovare competitività”. Nessun problema di formazione per Reggio; ex della sfida Michele Vitali cresciuto nelle giovanili bianconere e poi in prima squadra e Achille Polonara che ha indossato la canotta di Reggio dal 2014 al 2017.

Precedenti

Quella di domani è la sfida numero 58, con la Virtus avanti per 41-16. Nelle 30 gare giocate in casa da Reggio Emilia, sono stati 20 i successi dei bolognesi. I biancorossi non vincono tra le mura amiche dalla stagione 2017/18 (104-99) e sono 6 le vittorie consecutive della Virtus in trasferta negli scontri diretti.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Lo Guzzo, Paglialunga e Bettini. Radio & Tv – Diretta tv su Dazn, radio su Nettuno Bologna Uno e differita in settimana su Trc.