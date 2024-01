La Virtus cade a Reggio Emilia: 72-66

Bologna, 7 gennaio 2023 – La Virtus cade a Reggio Emilia cedendo 72-66 e chiude con una sconfitta il girone di andata. Le fatiche di coppa si fanno sentire nel fisico e nella testa dei giocatori di Luca Banchi che tengono bene il campo per 35’ per poi cedere nel finale complice anche le scarse percentuali al tiro.

Pessime quelle da 2 con appena il 21 per cento e un complessivo 5 su 24, meglio nel tiro da 3 con 12 su 32 finale.

Virtus che oltre ai tre infortunati Mickey, Dobric e Cacok scende in campo al PalaBigi anche senza capitan Belinelli. Banchi che si affida in avvio a Pajola, Lundberg, Cordinier, Shengelia e Dunston.

Inizialmente parte meglio la V Nera che tocca subito il +6 ma Reggio c’è e tiene botta. L’ex di turno Hervey è il terminale dei reggiani segnando 13 dei 17 punti dell’Unahotels del primo quarto. Weber segna a fa segnare e così a metà seconda frazione di gioco e Reggio vola sul +10, sul 33-23 al 19’ complice una Virtus che continua con il suo ciapanò nel tiro da sotto.

Solo un gioco da tre punti e una tripla a fil di sirena di Lundberg tengono in scia i bianconeri che risalgono a -6 all’intervallo. La risalita continua nella terza frazione di gioco con Lundberg prima e Abass poi che ribaltano il punteggio. La Virtus sembra aver cambiato l’inerzia della sfida, ma nell’ultimo quarto ecco di nuovo ergersi ad assoluto protagonista Harvey che segna non sbaglia un colpo e permette a Reggio di mettere la freccia e portarsi avanti. La Virtus ha finito la benzina, prova più con la forza dei nervi riportandosi al massimo al -4. Ancora 2 liberi di Hervey sono il colpo della staffa per il 72-66 finale.

Il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA 72 VIRTUS BOLGONA 66 UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 13, Vitali 9, Hervey 24, Galloway 13, Faye 3; Smith 4, Atkins 6, Uglietti, Grant, Chillo, Camara ne, Cipolla ne. All. Priftis. SEGAFREDO BOLGONA: Pajola 9, Lundberg 20, Cordinier 7, Shengelia 7, Dunston 1; Mascolo, Hackett 6, Lomazs 1, Zizic 3, Polonara, Abass 12, Menalo ne. All. Banchi Arbitri: Lo Guzzo, Paglialunga, Bettini. Note: parziali 17-16, 35-29, 49-53 Tiri da due: Reggio Emilia 20/42; Virtus 5/24. Tiri da tre: 8/24; 12/32. Tiri liberi: 8/10; 20/29. Rimbalzi: 37; 41.