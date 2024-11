Virtus-Tortona, domani la sfida per agguantare Trento al primo posto

Bologna, 5 novembre 2024 - Recupero di campionato per la Virtus che, domani sera, 6 novembre, alle 20 all’Unipol Arena, scende sul parquet di casa per affrontare la Bertram Derthona Tortona.

La sfida del quarto turno, rinviato lo scorso 20 ottobre a causa dell'emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, potrebbe regalare alla formazione diretta da Luca Banchi il primato in classifica, insieme a Trento, unica squadra, in attesa appunto della sfida di oggi, ancora a punteggio pieno.

“Ci apprestiamo ad affrontare il recupero della gara con Tortona, consapevoli che dovremo trovare continuità per tutti i 40′, facendo un passo in avanti dall’ultima partita - conferma l’assistant coach Daniele Parente - La qualità dell’avversario ci impone di presentarci con la migliore versione possibile, giocare fisici e imporre il nostro ritmo alla gara, prestando attenzione all’estro delle loro guardie e all’atletismo dei loro lunghi, sono infatti la squadra con il miglior dato nei rimbalzi in attacco di tutto il campionato italiano”.

Nella Virtus ancora assenti Devontae Cacok e Daniel Hackett.

Ex della sfida, infine, da una parte Kyle Weems, è stato a Bologna per quattro stagioni dall’annata 2019/20 a quella 2022/23, dall’altra Andrejs Grazulis che ha giocato a Tortona in A2 nell’annata 2019/2020.

Precedenti: Dalla stagione 2021/22, Bologna e Tortona si sono incontrate 20 volte (11 partite di playoff, due di Coppa Italia, una di Supercoppa e sei di regular season), con la Virtus avanti 15-5 in totale. Tortona non ha mai vinto in casa della Segafredo in 10 precedenti. Biglietteria: Ticket a disposizione sul circuito Vivaticket e dalle 18.30 alla biglietteria della Unipol Arena.

Arbitri: Direzione di gara affidato al trio composto da Guido Giovannetti, Denny Borgioni, Christian Borgo.

Radio e Tv: Diretta tv su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.