Virtus, vittoria contro i veneti 104 a 97: Treviso ko

Bologna, 3 novembre 2024 - La Virtus si rifà in campionato. Lasciata alle spalle la doppia sconfitta di Eurolega con Bayern Monaco e con Armani Milano nel derby, la formazione di Luca Banchi riparte di slancio in campionato dove, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, batte Treviso 104-97, faticando per oltre 20’, ma trovando la propria identità di gioco e indirizzando la partita nella terza frazione. Quinto successo su altrettante sfide di campionato giocate per Marco Belinelli e compagni che oltre al solito Cacok hanno dovuto fare ancora a meno di Hackett. Rientra tra i convocati Alessandro Pajola con Banchi che schiera per una dozzina di minuti cammin facendo anche per riaverlo in condizioni fisiche migliori già a partire da mercoledì prossimo quando, sempre all’Unipol Arena arriverà il Tortona e da venerdì quando invece è in programma la sfida di Eurolega, sempre in casa con il Maccabi Tel’Aviv. Di fronte la formazione di Banchi si trova una Treviso volitiva che nel primo tempo mette in grande difficoltà la difesa, svogliata, della Virtus. 27 punti nel primo quarto, 54 all’intervallo sono la conferma di come nella propria metà campo le V Nere proprio non abbiano girato nel migliore dei modi. Stanca più mentalmente ma forse anche fisicamente dal doppio turno Europeo, la Virtus sotto 48-54 all’intervallo cambia completamente l’inerzia del confronto nella terza frazione di gioco dove Cordinier gli dà grande energia oltre a 3 triple spacca partita di Morgan. Nell’ultima frazione di gioco i bianconeri provano anche a scappare, ma Treviso con Olisevicius e Harrison e Bowman provano a tenerla in linea di galleggiamento fino alla fine. La Virtus, con Morgan (20 punti e 5 assist) e Diouf (22 punti e 4 rimbalzi) però non trema e alla fine si impone, soffrendo per oltre un tempo e ribaltando l’inerzia in una strepitosa terza frazione di gioco, chiusa 36-21 e gestendo il vantaggio nell'ultima frazione di gioco.

Il tabellino

Virtus Bologna 104 Nutribullet Treviso 97 Virtus Segafredo Bologna: Morgan 20, Cordinier 12, Clyburn 11, Akele 9, Zizic 4; Shengelia 10, Doiuf 22, Belinelli 8, Pajola 1, Polonara 2, Tucker 5; Visconti ne. All. Banchi. Nutribullet Treviso Basket: Mascolo 4, Harrison 23, Alston 7, Olisevicius 26, Paulicap 9; Bowman 21, Torresani 2, Mezzanotte, Macura 5; Martin ne, Iacopini ne, Spinazzè ne. All. Vitucci. Arbitri: Lo Guzzo, Galasso, Capotorto. Note: parziali 27-27, 48-54, 84-75, Tiri da due: Virtus 24/35; Treviso 21/40. Tiri da tre: 11/25; 14/24. Tiri liberi: 23/29; 13/18. Rimbalzi: 28; 28.