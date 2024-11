Virtus, all’Unipol Arena arriva Treviso: “Ci attende una partita impegnativa”

Bologna 2 novembre 2024 - Mal digerita la doppia sconfitta in Eurolega con Bayern Monaco e Armani Milano, la Virtus Segafredo Bologna torna in campo, domani pomeriggio alle 19 all’Unipol Arena con Treviso. Virtus che potrebbe centrare la quinta vittoria, in altrettante partite, ma attenzione ad una sfida che appare in discesa, ma che va affrontata con la giusta concentrazione. “Ci attende una partita impegnativa dal punto di vista fisico e mentale, dopo il doppio turno in EuroLeague - conferma l’assistant coach Daniele Parente -. Treviso è una squadra a cui piace attaccare nei primi secondi dell’azione con tutti e cinque i giocatori. Sarà necessario vincere tutti i duelli, gli uno contro uno, con e senza palla, ed essere pronti a giocare contro i loro quintetti che aprono il campo. In attacco dovremo essere molto pazienti a trovare i vantaggi attraverso la circolazione di palla”. A livello di organico rimangono indisponibili Devontae Cacok e Daniel Hackett. Rientra tra i giocatori convocabili Alessandro Pajola. Dall’altra parte della barricata, Treviso non attraversa un momento particolarmente felice con un bilancio di 1 sola vittoria in 5 partite giocate. “Durante questa settimana la squadra si è allenata con l’obiettivo di sviluppare continuità di rendimento sulle due parti del campo - sottolinea Alberto Morea, assistente allenatore - Il processo della squadra ha prodotto adeguamenti dopo aver registrato la ripresa di Pauly. Sulla nostra strada troveremo la Virtus Bologna, squadra con una marcata identità difensiva basata su una spiccata aggressività sul perimetro, tratti ai quali converrà rispondere con pazienza e coinvolgimento. La fase difensiva partirà dalla adeguata applicazione di questi due princìpi base per limitare i tanti modi che ha la Virtus per produrre punti in area”. Precedenti - Ci sono state nove gare di stagione regolare e tre di playoff nei precedenti tra le società. In totale la Virtus è avanti per 11-1, con Treviso vincente solo il 30 aprile 2023 (89-88). Il bilancio vede avanti Bologna per 11 vittorie a 1. La Segafredo ha un record di 7-0 in casa contro i biancoblu. Biglietteria - La biglietteria presso l’Unipol Arena sarà aperta domani dalle 17.30, tagliandi acquistabili anche sul circuito Vivaticket. Arbitri - Direzione di gara affidata a Carmelo Lo Guzzo, Martino Galasso, Gianluca Capotorto. Radio & Tv - Diretta su DAZN e Nettuno Bologna Uno.