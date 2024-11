Virtus in trasferta a Brescia, Parente: “Campo insidioso”

Bologna 30 novembre 2024 - Lasciata alle spalle l’amarezza per la sconfitta con Parigi, la Virtus prova a lasciarsi alle spalle il momento negativo in Eurolega e torna a concentrarsi sul campionato. Domani alle 18.15 la formazione di Luca Banchi torna in campo per affrontare al PalaLeonessa A2A i padroni di casa del Brescia. Sfida al vertice per le V Nere, che attualmente seconde in classifica, alle spalle solo dell’imbattuta Trento, sfidano quella che insieme a Milano è la terza forza del campionato. La Germani Brescia, dopo la vittoria di Casale Monferrato contro Tortona, ospita la Virtus Segafredo Bologna, che viene dalla vittoria contro Sassari e la trasferta perdente di Parigi in Eurolega. Fronte Virtus a parlare è l’assistente allenatore Daniele Parente. “Affrontiamo una trasferta su un campo insidioso, contro una squadra che nelle ultime stagioni è stabilmente nelle prime posizioni di classifica. Hanno avuto tempo per prepararsi al meglio: la chiave sarà avere una tenuta difensiva solida e costante per 40′, perché ci troveremo di fronte al terzo miglior attacco del campionato, con ben 6 giocatori in doppia cifra di media per punti segnati. Servirà uno sforzo difensivo di squadra e in attacco dovremo essere bravi ad interpretare il ritmo della partita”. A presentare la sfida invece per Brescia è invece coach Giuseppe Poeta. "La Virtus Bologna è una squadra molto forte con un roster costruito per vincere, composto da giocatori di altissimo valore e guidato da un grande allenatore come Luca Banchi. Siamo consapevoli dello spessore dei nostri avversari, ma vogliamo riprendere il discorso dalle due ultime ottime prestazioni maturate in trasferta a Cremona e a Casale Monferrato. Dovremo tentare di essere la nostra migliore versione per cercare di mettere Bologna in difficoltà. A livello difensivo, soprattutto, sarà necessario limitare i loro numerosi punti di forza, essendo una formazione che dispone di molte frecce nel proprio arco. Dal canto nostro, invece, bisognerà provare ad imporre il nostro ritmo per compiere una prestazione gagliarda e coraggiosa, correndo e alzando l’intensità, per far sì che la loro taglia e fisicità non possano dare problemi al nostro flusso di gioco". EX - Gli ex sono uno per parte. David Cournooh ha giocato nelle annate 2018/19 e 2019/20 alla Virtus, vincendo la Basketball Champions League 2019 e siglando 4 punti in 15.4 di impiego a partita. Nicola Akele ha completato le stagioni 2022/23 e 2023/24 a Brescia, conquistando la Frecciarossa Final Eight 2023 e firmando 4 punti, 2.7 rimbalzi di media. Precedenti - Sono ben 32 tra le due squadre, con Bologna avanti per 21-11 e per 10-5 nelle sfide giocate a Brescia. In campionato la Virtus è in striscia aperta di 6 successi consecutivi contro la Germani, che non batte in casa i bianconeri dal 24 aprile 2019. Arbitri - Direzione di gara affidata al trio composto da Mazzoni, Perciavalle, Galasso. Radio & Tv - Diretta tv su DAZN e DMAX, radio su Nettuno Bologna Uno.