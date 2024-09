L’Ascoli torna a sorridere: baby Milan ko. Nuovo modulo, ci pensano Corazza e Menna

Busto Arsizio, 14 settembre 2024 – L’Ascoli torna a correre nel momento in cui servivano i fatti. Gli uomini di Carrera in trasferta battono il Milan Futuro 2-0 e in classifica fanno registrare un bel balzo in avanti aspettando i risultati delle avversarie. Sugli spalti dello Speroni non ci sono gli ultras del Picchio, ma nel settore ospiti una cinquantina di tifosi incitano i bianconeri. Prima del via un ricordo per Cheri Benigni, tifoso venuto a mancare nelle ultime ore. Le assenze di Gagliolo, Piermarini e Quaranta costringono Carrera al quartetto difensivo. La fascia di capitano cambia braccio per la terza volta: stavolta è il turno di Varone. Mossa inedita l’impiego di Maurizii sulla sinistra.

La nuova veste tattica adottata da Carrera è un 4-2-3-1 speculare a quello dei rossoneri. In mediana c’è Bertini al fianco di Varone, mentre sulla trequarti Tirelli, Tremolada e Marsura vanno a rifinire per il terminale Corazza. Nel Milan di Bonera c’è attesa per Camarda, ma il talento resta out per un guaio muscolare. La partita stenta a decollare frammentata da continui interventi fallosi.

Il primo squillo è dei padroni di casa con Longo che spara a lato da buona posizione. Qualche minuto dopo Bozzolan è ingenuo su Tirelli che gli scippa la palla in area e si fa stendere. L’arbitro Sacchi non ha dubbi e ‘Joker’ Corazza trasforma il rigore che porta avanti l’Ascoli.

L’attaccante si vede negare il raddoppio da Nava ma sul successivo corner Menna, lasciato completamente solo, insacca di testa all’angolino. Il secondo tempo vede il Picchio gestire con esperienza. Corazza manca il tris, ma il Milan Futuro non sembra in grado di impensierire Livieri.

Il canovaccio del match è questo fino al triplice fischio finale. L’Ascoli reagisce e si rimette in moto.

Il tabellino

Milan Futuro 0

Ascoli 2

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Coubis, Minotti, Bozzolan (dal 41’ p.t. Magni); Sandri, Malaspina (dal 27’ s.t. Liberali); Traoré (dall’11’ s.t. Sia), Vos, Fall (dal 27’ s.t. Cuenca); Longo (dal 28’ s.t. Turco). Panchina: Mastrantonio, Hodzic, Alesi, D’Alessio, Gala, Zukic. Allenatore: Bonera.

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong, Menna, Curado, Maurizii (dal 32’ s.t. Cozzoli); Bertini, Varone; Tirelli (dal 24’ s.t. Gagliardi), Tremolada (dal 32’ s.t. Campagna), Marsura (dal 42’ s.t. Alagna); Corazza (dal 42’ s.t. Caccavo). Panchina: Abati, Raffaelli, Silipo, D’Uffizi, Bando, Maiga Silvestri, Tavcar, Achik. Allenatore: Carrera.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Marcatori: al 24’ p.t. rig. Corazza, al 36’ s.t. Menna.

Note – 720 spettatori (49 ospiti), incasso complessivo non comunicato. Ammoniti: Fall, Vos, Minotti per il Milan Futuro; Bertini, Tirelli, Maurizii, Alagna, Menna, Gagliardi per l’Ascoli. Tiri in porta 1-3. Tiri fuori 4-2. In fuorigioco 4-3. Angoli 4-2. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 5’.