Disastro Ascoli contro la Lucchese, una nuova crisi

Lucca, 24 gennaio 2025 – L’Ascoli cade 2-1 a Lucca e abbraccia una nuova preoccupante crisi che costa il posto a Di Carlo, esonerato con un post su Instagram da Pulcinelli.

I bianconeri producono un’altra prestazione deludente e mancano ancora la possibilità di centrare quella vittoria fondamentale per cambiare marcia. Il momentaneo pari di Tremolada non basta.

Massimiliano Mariotti. La serata nera si apre con Di Carlo che decide di tornare al 4-2-3-1, ma perde all’ultimo D’Amore e Forte. In mediana Carpani parte titolare e va a fare coppia con Varone. Bocciato Bando. E pensare che per il patron nell’Ascoli c’erano i giovani più forti d’Italia. Davanti invece Corazza viene supportato da Silipo, Tremolada e Marsura.

Avvio di gara drammatico per i bianconeri che patiscono il miglior gioco della formazione di Gorgone. I toscani rompono gli indugi con il vantaggio di Risaliti. Il rossonero approfitta del buco lasciato da Gagliolo, nuovamente l’anello debole del reparto difensivo.

La reazione del Picchio non c’è e soltanto un paio di minuti dopo Carpani rischia quasi di concedere un rigore. Nel settore ospiti esplode la rabbia e le contestazioni contro Pulcinelli e la dirigenza bianconera. L’Ascoli è frastornato. Il suo allenatore anche. Corazza risulta non pervenuto per tutto il primo tempo. Come al solito si va avanti a fiammate individuali. Su una di queste Tremolada trova il tiro dell’1-1 ad inizio ripresa. La gioia del gol dura un niente. La Lucchese legittima la superiorità e torna avanti con Gemignani che risolve una mischia gonfiando la rete.

I bianconeri nel finale ci provano in maniera confusionaria. Le speranze si spengono sul tiro di Corazza respinto da Palmisani. L’Ascoli ha imboccato il tunnel di una nuova crisi. E Di Carlo è ai saluti.

Il tabellino

LUCCHESE 2 ASCOLI 1

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Sabbione, Gucher, Gasbarro; Gemignagni, Visconti, Tumbarello, Catanese, Antoni (dal 29’ s.t. Fedato); Magnaghi (dal 29’ s.t. Selvini), Saporiti (dal 43’ s.t. Cartano). Panchina: Coletta, Allegrucci, Fazzi, Sasanelli, Moschella, Giacchino, Costantino. All. Gorgone

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Alagna, Piermarini (dal 1’ s.t. Curado), Gagliolo (dal 21’ s.t. Ciabuschi), Maurizii; Varone, Carpani (dal 30’ s.t. Gagliardi); Silipo (dal 15’ s.t. Adjapong), Tremolada, Marsura (dal 1’ s.t. Tirelli); Corazza. Panchina: Sciammarella, Raffaelli, Bertini, D’Uffizi, Menna, Bando, Maiga Silvestri, Cozzoli, Toma. All. Di Carlo Arbitro: Manzo di Torre Annunziata Marcatori: al 13’ p.t. Saporiti, all’8’ s.t. Tremolada, al 12’ s.t. Gemignani Note – 1.839 spettatori (di cui 141 ospiti), incasso non comunicato. Ammoniti Catanese, Saporiti per la Lucchese, Carpani, Piermarini, Varone, Gagliardi per l’Ascoli. Tiri in porta 4-2. Tiri fuori 5-3. In fuorigioco 0-1. Angoli 2-4. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 4’.