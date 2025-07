Per gli incontri casalinghi. L’Atletico Ascoli giocherà al Del Duca

L’Atletico Ascoli, nella prossima stagione in Serie D, giocherà le sue gare casalinghe allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duc’a. Manca solo la ratifica dell’accordo, ma sia l’amministrazione comunale che la nuova dirigenza dell’Ascoli Calcio con la Famiglia Passeri che ha preso in mano le redini della prima squadra della città, hanno concordato di alternare gli impegni sportivi allo stadio Del Duca con quelli dell’Atletico. Insomma, grande soddisfazione per tutti soprattutto da parte del Patron Graziano Giordani che avrà il piacere di vedere i suoi ragazzi nel ‘mitico’ impianto sportivo realizzato da Costantino Rozzi cinquantuno anni fa alla vigilia del primo campionato di Serie A. L’Atletico Ascoli ha disputato al Del Duca le ultime tre gare dello scorso campionato, dopo aver utilizzato per tutto l’anno l’impianto in erba sintetica del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Un campo di dimensioni ridotte che spesso ha agevolato la fase difensiva degli avversari. Non solo. Il campo in erba sintetica è stato spesso teatro di difficili manovre palla a terra, soprattutto in inverno. La società aveva anche ipotizzato di chiedere l’uso del Comunale di via Tevere a Castel di Lama come soluzione alternativa al Del Duca. Ma non ce n’è stato bisogno. Nel frattempo si sta avvicinando, il momento dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La procedura sarà attiva da venerdì 4 luglio fino a giovedì 17, con il termine perentorio fissato alle ore 17. Le principali voci di costo saranno la tassa associativa di 300 euro; i diritti d’iscrizione al campionato del valore di 16 mila euro; i diritti d’iscrizione al campionato nazionale Under 19, pari a 2.000 euro; l’acconto spese a garanzia di eventuali passività sportive) di 3.200 euro e l’assicurazione ai tesserati. A questi importi si aggiunge la fideiussione bancaria con scadenza all’11 luglio 2026 del valore di 31mila euro e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.

Valerio Rosa