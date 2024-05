Atalanta-Juventus, 23 mila tifosi nerazzurri a Roma per la finale di Coppia Italia: ecco la formazione di Gasp

Roma, 15 maggio 2024 – L’Atalanta impegnata stasera alle 21 nella finale di Coppa Italia all’Olimpico contro la Juventus avrà un tifoso in più: il co-owner Stephen Pagliuca stanotte è partito dagli Stati Uniti e sta raggiungendo Roma per assistere alla partita, confidando poi anche di partecipare alla festa in caso di vittoria.

In queste ore stanno raggiungendo la capitale la maggioranza dei 23mila tifosi bergamaschi che stasera riempiranno la curva Nord laziale.

Nel 2019, nella finale contro la Lazio, i ventimila atalantini occupavano la curva Sud romanista, un trasloco che scaramanticamente fa ben sperare la tifoseria orobica.

Chi non è sceso a Roma potrà assistere alla partita dal maxi schermo posizionato dal comune di Bergamo nella centralissima piazza Vittorio Veneto dove sono attese migliaia di tifosi nonostante la pioggia.

La formazione di Gasperini

Gasperini senza lo squalificato Scamacca davanti, e senza Kolasinac dietro, schiererà Carnesecchi in porta, con una difesa a tre con Djimsiti, Hien e Scalvini. Sulle corsie esterne Zappacosta e Ruggeri, in mediana la tenaglia De Roon-Ederson con Koopmeiners da trequartista. Davanti ci sarà quasi certamente Lookman a fare coppia con De Ketelaere. In panchina Miranchuk, Pasalic e Toure’, peraltro tutti rigoristi, pronti per la ripresa o gli eventuali supplementari.

Le formazioni di Atalanta e Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Hien, Djimsiti - Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners, De Ketelaere - Lookman. All. Gasperini.

Juventus (3-5-2): Perin - Gatti, Bremer, Rugani - Weah, Cambiaso, Miretti, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Dove vedere la finale di coppa Italia in tv

Diretta in chiaro dalle 21 su Canale 5